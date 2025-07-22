https://ria.ru/20250722/oppozitsija-2030599890.html

В Молдавии четыре оппозиционные партии создадут избирательный блок

В Молдавии четыре оппозиционные партии создадут избирательный блок - РИА Новости, 22.07.2025

В Молдавии четыре оппозиционные партии создадут избирательный блок

Оппозиционные Партия коммунистов, Партия социалистов, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" решили объединиться в избирательный блок, заявил на... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:14:00+03:00

2025-07-22T13:14:00+03:00

2025-07-22T13:14:00+03:00

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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Оппозиционные Партия коммунистов, Партия социалистов, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" решили объединиться в избирательный блок, заявил на брифинге глава соцпартии Игорь Додон. Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий вели партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. "Сегодня мы хотим сделать важное заявление. 22 июля исполняется желание, которое на протяжении последних лет разделяли многие: объединение всех политических сил, стремящихся к справедливости для нашего молдавского народа, с целью найти наилучший путь участия в осенних парламентских выборах. Наше искреннее намерение — создать патриотический блок. Мы, лидеры и команды партий, готовы найти общий язык, проявить политическую зрелость и ответственность, поставить интересы народа выше партийных", - заявил Додон на брифинге, выступая вместе с лидерами других партий. По его словам, одна из целей лидеров оппозиции - победа на выборах, чтобы получить возможность сформировать правительство и "спасти страну от вымирания, от войны". Влах отметила, что битва будет сложной, поскольку правящая партия контролирует ЦИК, также есть опасение, что может быть реализована попытка фальсифицировать выборы на участках за рубежом. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250504/moldaviya-2014903324.html

https://ria.ru/20250722/evrointegratsiya-2030582623.html

https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030538455.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь додон, ирина влах, владимир воронин, sputnik молдова, московский комсомолец