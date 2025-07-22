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Лесная охрана Подмосковья провела свыше 1 тысячи патрулирований за неделю
Лесная охрана Подмосковья провела свыше 1 тысячи патрулирований за неделю - РИА Новости, 22.07.2025
Лесная охрана Подмосковья провела свыше 1 тысячи патрулирований за неделю
Лесная охрана комитета лесного хозяйства Подмосковья провела более 1 тысячи патрулирований и выявила 31 нарушение с 14 по 20 июля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:50:00+03:00
2025-07-22T11:50:00+03:00
2025-07-22T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лесная охрана комитета лесного хозяйства Подмосковья провела более 1 тысячи патрулирований и выявила 31 нарушение с 14 по 20 июля, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Специалисты выходили в рейды вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и представителями других ведомств. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам, а также там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. "За неделю было проведено 1090 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 31 нарушение лесного законодательства, и по ним составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть – 20 нарушений – по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах", – рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, его слова приводит пресс-служба. Больше всего патрулирований проведено на территории Истринского (100), Клинского (91), Виноградовского (86), Ступинского (78), Дмитровского (76) филиалов. В пресс-службе напомнили о санкциях, которые грозят за нарушения. Штрафы для граждан могут достигать 60 тысяч рублей, для должностных лиц – 110 тысяч рублей, а для организаций – 2 миллионов рублей. За поджог, приведший к пожару, предусмотрена уголовная ответственность. В ведомстве призывают соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении возгорания немедленно звонить по единому номеру экстренных служб, предпринимать посильные меры по тушению огня до прибытия пожарных расчетов. Граждан также просят сообщать органам государственной власти о фактах поджогов или захламления лесов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), охрана
Новости Подмосковья, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Охрана
Лесная охрана Подмосковья провела свыше 1 тысячи патрулирований за неделю
Подмосковная лесная охрана провела свыше 1 тыс патрулирований с 14 по 20 июля
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лесная охрана комитета лесного хозяйства Подмосковья провела более 1 тысячи патрулирований и выявила 31 нарушение с 14 по 20 июля, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Специалисты выходили в рейды вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и представителями других ведомств. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам, а также там, где любят отдыхать местные жители и гости региона.
"За неделю было проведено 1090 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 31 нарушение лесного законодательства, и по ним составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть – 20 нарушений – по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах", – рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, его слова приводит пресс-служба.
Больше всего патрулирований проведено на территории Истринского (100), Клинского (91), Виноградовского (86), Ступинского (78), Дмитровского (76) филиалов.
В пресс-службе напомнили о санкциях, которые грозят за нарушения. Штрафы для граждан могут достигать 60 тысяч рублей, для должностных лиц – 110 тысяч рублей, а для организаций – 2 миллионов рублей. За поджог, приведший к пожару, предусмотрена уголовная ответственность.
В ведомстве призывают соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении возгорания немедленно звонить по единому номеру экстренных служб, предпринимать посильные меры по тушению огня до прибытия пожарных расчетов. Граждан также просят сообщать органам государственной власти о фактах поджогов или захламления лесов.