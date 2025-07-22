https://ria.ru/20250722/obrazovanie-2030541023.html
Исследование показало стремление россиян к платному допобучению в 2025 году
Исследование показало стремление россиян к платному допобучению в 2025 году - РИА Новости, 22.07.2025
Исследование показало стремление россиян к платному допобучению в 2025 году
Почти каждый пятый россиян планирует воспользоваться платными образовательными услугами во втором полугодии 2025 года, при этом тратить на эти цели собирается в РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:51:00+03:00
2025-07-22T08:51:00+03:00
2025-07-22T08:51:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Почти каждый пятый россиян планирует воспользоваться платными образовательными услугами во втором полугодии 2025 года, при этом тратить на эти цели собирается в основном собственные, а не заемные средства, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Планируют воспользоваться такими услугами для себя 21,8% опрошенных, еще 23,3% — оплатить их для своих детей. Не планируют обращаться за такими услугами 44,6%, остальные 10,3% затруднились с ответом", - выяснили исследователи, опросив 3 000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России, о планах на дополнительное образование в текущем году. "Среди тех, кто так или иначе планирует обращаться к таким услугам, почти четверть (24,5%) готовы выделить на это бюджет в пределах 20 тысяч рублей. Подавляющее большинство (52,7%) - от 20 до 50 тысяч рублей. Сумму 50-100 тысяч рублей указали 13,6% опрошенных. Остальные суммарно 9,2% потратят свыше 100 тысяч рублей или затруднились с ответом", - добавляют аналитики. При этом обойтись собственными деньгами планируют 71,6% респондентов, остальные суммарно 28,4% прибегнут к заемным средствам в той или иной форме (кредиты, займы, деньги в долг у знакомых и так далее), уточнили авторы исследования. По их данным, основной причиной, по которой россияне планируют воспользоваться платными образовательными услугами, это стремление получить дополнительный заработок (48%). Далее в числе причин идут карьерный рост - 29%, смена сферы деятельности и профессии - 22%, переход на работу на себя или на фриланс - 18%, новое хобби, увлечение, занятие для души - 17%. "Помимо финансирования текущих расходов потребность в допзаработке может быть продиктована желанием снизить долговую нагрузку и повысить шансы на одобрение крупных целевых кредитов (ипотека, автокредит) - из-за макропруденциального регулирования с 1 июля получить их стало сложнее", - прокомментировал гендиректор Moneyman Артем Быков. Также осенью начнется учебный год, и часть родителей уже сейчас планируют в семейном бюджете расходы на дополнительные занятия для детей, кружки и прочее, добавил он.
https://ria.ru/20250717/putin-2029778145.html
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россия, общество
Исследование показало стремление россиян к платному допобучению в 2025 году
Moneyman: 21,8% россиян планируют получать платное допобразование в 2025 г
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Почти каждый пятый россиян планирует воспользоваться платными образовательными услугами во втором полугодии 2025 года, при этом тратить на эти цели собирается в основном собственные, а не заемные средства, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"Планируют воспользоваться такими услугами для себя 21,8% опрошенных, еще 23,3% — оплатить их для своих детей. Не планируют обращаться за такими услугами 44,6%, остальные 10,3% затруднились с ответом", - выяснили исследователи, опросив 3 000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России
, о планах на дополнительное образование в текущем году.
"Среди тех, кто так или иначе планирует обращаться к таким услугам, почти четверть (24,5%) готовы выделить на это бюджет в пределах 20 тысяч рублей. Подавляющее большинство (52,7%) - от 20 до 50 тысяч рублей. Сумму 50-100 тысяч рублей указали 13,6% опрошенных. Остальные суммарно 9,2% потратят свыше 100 тысяч рублей или затруднились с ответом", - добавляют аналитики.
При этом обойтись собственными деньгами планируют 71,6% респондентов, остальные суммарно 28,4% прибегнут к заемным средствам в той или иной форме (кредиты, займы, деньги в долг у знакомых и так далее), уточнили авторы исследования.
По их данным, основной причиной, по которой россияне планируют воспользоваться платными образовательными услугами, это стремление получить дополнительный заработок (48%). Далее в числе причин идут карьерный рост - 29%, смена сферы деятельности и профессии - 22%, переход на работу на себя или на фриланс - 18%, новое хобби, увлечение, занятие для души - 17%.
"Помимо финансирования текущих расходов потребность в допзаработке может быть продиктована желанием снизить долговую нагрузку и повысить шансы на одобрение крупных целевых кредитов (ипотека, автокредит) - из-за макропруденциального регулирования с 1 июля получить их стало сложнее", - прокомментировал гендиректор Moneyman Артем Быков.
Также осенью начнется учебный год, и часть родителей уже сейчас планируют в семейном бюджете расходы на дополнительные занятия для детей, кружки и прочее, добавил он.