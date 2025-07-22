https://ria.ru/20250722/obama-2030605981.html

Обаму могут вызвать в конгресс, заявили в палате представителей

Обаму могут вызвать в конгресс, заявили в палате представителей - РИА Новости, 22.07.2025

Обаму могут вызвать в конгресс, заявили в палате представителей

Экс-президент США Барак Обама может быть вызван в конгресс для дачи показаний о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в американские выборы в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:38:00+03:00

2025-07-22T13:38:00+03:00

2025-07-22T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама может быть вызван в конгресс для дачи показаний о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. "Если это вызывает у него (Обамы - ред.) дискомфорт, ему не нужно было это курировать, а для нас все выглядит именно так. Перед нами множество обвинений, и наша роль в том, чтобы расследовать каждое из них и докопаться до правды", - заявил Джонсон в интервью телеканалу CBN на вопрос ведущего о том, есть ли сложности в том, чтобы вручить Обаме повестку для дачи показаний в конгрессе. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20250721/tramp-2030394225.html

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в мире, сша, россия, барак обама, дональд трамп, майк джонсон, фбр