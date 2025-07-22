https://ria.ru/20250722/nrav-2030722674.html

Костромское предприятие "Нрава" удвоит объемы производства

Костромское предприятие "Нрава" удвоит объемы производства - РИА Новости, 22.07.2025

Костромское предприятие "Нрава" удвоит объемы производства

Предприятие "Нрава" в Костроме при поддержке региона стало активным участником нацпроекта "Производительность труда", что позволит ему удвоить объемы... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:41:00+03:00

2025-07-22T20:41:00+03:00

2025-07-22T20:41:00+03:00

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КОСТРОМА, 22 июл – РИА Новости. Предприятие "Нрава" в Костроме при поддержке региона стало активным участником нацпроекта "Производительность труда", что позволит ему удвоить объемы производства, сообщила пресс-служба областной администрации. Предприятие "Нрава" выпускает мебель для ванных комнат и кухни, а также мягкую мебель под торговой маркой "Итана". Производство работает в Костроме уже более 10 лет. Продукция реализуется по всей России через маркетплейсы и магазины собственной розничной сети. По данным областной администрации, выпуск продукции ежегодно растет. В прошлом году рост составил 23%. За последние пять лет предприятие в 4,6 раза увеличило объем выручки в денежном выражении. На предприятии растут зарплаты, увеличиваются объемы налоговых отчислений в бюджет. "Как рассказал Сергею Ситникову (губернатору региона - ред.) генеральный директор мебельного комбината Роман Шимпф, в планах компании на ближайшие годы - в два раза увеличить объемы выпуска продукции за счет оптимизации производственных процессов. При поддержке региона предприятие стало активным участником нацпроекта "Производительность труда", - говорится в сообщении. Отмечается, что Костромская область поддерживает развивающееся производство привлечением заемных средств на льготных условиях, консультационной поддержкой через региональное агентство инвестиций и развития предпринимательства. В этом году предприятие подало заявку на получение субсидии на закупку нового оборудования. "Мы активно закупаем отечественное оборудование. В этом году в рамках мер поддержки мы подали заявку на возмещение части затрат. Мы готовы развиваться, готовы вкладываться, готовы развивать регион", - рассказал Шимпф. Завод активно привлекает новые кадры, проводит профориентационную работу среди школьников и студентов, организует экскурсии на производство. Руководитель отдела персонала Екатерина Колобова рассказала губернатору, что предприятие готово обучать новичков и давать им возможность профессионального и карьерного роста. "У нас очень много таких примеров, когда ребята приходят на производство операторами управления, а потом становятся технологами, конструкторами", - рассказала Колобова. Губернатор поручил профильным органам власти определить возможности для увеличения энергетических мощностей, которые понадобятся для установки дополнительного оборудования и дальнейшего увеличения выпуска мебели. В том числе, для решения вопроса, по мнению Сергея Ситникова, необходимо созвать энергетическую комиссию с участием представителей администрации региона, профильных департаментов, администрации Костромы и энергетиков.

https://ria.ru/20250721/kostroma-2030428322.html

https://ria.ru/20250717/matvienko-2029805930.html

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кострома, россия, костромская область, сергей ситников