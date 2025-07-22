"Закатают в бетон": в США сообщили печальные новости для Зеленского
Скотт Риттер: если Зеленский не уйдет сам, его закатают в бетон
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа рассчитан не на Россию, а на Украину, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Путин не прогнется, и Трамп это знает. Проблема тут в Зеленском. Ему нужно уйти, и наконец, люди начали это признавать", — сказал он.
На прошлой неделе американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.
Недоговороспособность главы киевского режима, по словам аналитика, стала основной причиной ультиматума Трампа. Эксперт предупредил, что отведенные американским лидером 50 дней адресованы не России, а предназначены для устранения Зеленского.
"Зеленскому пора на выход. И тут есть два варианта: он может либо улететь на самолете в один из своих замков, или его просто закатают в бетон. Зеленского в любом случае ничего хорошего не ждет", — заключил Риттер.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.