https://ria.ru/20250722/novosti-2030527096.html

"Закатают в бетон": в США сообщили печальные новости для Зеленского

"Закатают в бетон": в США сообщили печальные новости для Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025

"Закатают в бетон": в США сообщили печальные новости для Зеленского

Ультиматум президента США Дональда Трампа рассчитан не на Россию, а на Украину, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T04:39:00+03:00

2025-07-22T04:39:00+03:00

2025-07-22T04:39:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

скотт риттер

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_546774996ea34a8e6e9927e0b26bd932.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа рассчитан не на Россию, а на Украину, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Путин не прогнется, и Трамп это знает. Проблема тут в Зеленском. Ему нужно уйти, и наконец, люди начали это признавать", — сказал он.Недоговороспособность главы киевского режима, по словам аналитика, стала основной причиной ультиматума Трампа. Эксперт предупредил, что отведенные американским лидером 50 дней адресованы не России, а предназначены для устранения Зеленского."Зеленскому пора на выход. И тут есть два варианта: он может либо улететь на самолете в один из своих замков, или его просто закатают в бетон. Зеленского в любом случае ничего хорошего не ждет", — заключил Риттер.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030514681.html

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030518201.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, скотт риттер, евросоюз