https://ria.ru/20250722/nauka-2030012726.html

В Санкт-Петербурге выявили самые опасные места для пешеходов

В Санкт-Петербурге выявили самые опасные места для пешеходов - РИА Новости, 22.07.2025

В Санкт-Петербурге выявили самые опасные места для пешеходов

Максимальное количество ДТП с участием пешеходов происходит возле станций метро и на остановках общественного транспорта. К такому выводу пришли ученые СПбПУ в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:00:00+03:00

2025-07-22T09:00:00+03:00

2025-07-22T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Максимальное количество ДТП с участием пешеходов происходит возле станций метро и на остановках общественного транспорта. К такому выводу пришли ученые СПбПУ в ходе исследования "Методика обоснования характеристик зависимости показателей безопасности от параметров городской среды". Результаты опубликованы в журнале International Journal of Technology.Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) проанализировали более 20 тысяч ДТП за последние пять лет в городе Санкт-Петербург. Цель их исследования заключалась в определении влияния городской инфраструктуры на безопасность пешеходов. В итоге они провели комплексную оценку самых разных факторов городской среды, включая архитектурно-планировочные решения, транспортную инфраструктуру и социальные аспекты. При этом акцент был сделан не только на непосредственные причины ДТП, но и на системные вещи, такие как плотность застройки, типы пешеходных переходов и организация транспортных потоков.Как сообщил РИА Новости заведующий научно-исследовательской лабораторией "Системная динамика" СПбПУ, доцент Высшей инженерно-экономической школы Анги Схведиани, в ходе исследования была выявлена статистически значимая корреляция между числом дорожно-транспортных происшествий и пространственным расположением центров притяжения пешеходных потоков — станций метро и остановок общественного транспорта."Проще говоря, чем выше концентрация пешеходов вблизи таких объектов, тем более выраженной становится вероятность аварийных ситуаций, что обусловлено увеличением числа конфликтных точек между участниками дорожного движения", — отметил ученый. При этом он подчеркнул, что независимо от плотности городской застройки при расположении рядом с центрами притяжения людей трамвайных остановок с высадкой на проезжую часть, резко возрастает количество ДТП. Он напомнил, что для Санкт-Петербурга — это довольно распространенная ситуация, когда пассажиры не имеют выделенной полосы для выхода из трамвая.В ходе исследования, для которого ученые применили современные методы статистического анализа и геоинформационного моделирования, было математически доказано, что наличие трамвайных остановок вблизи станций метро увеличивает вероятность аварий. Кроме того, было установлено, что наличие торговых центров вблизи оживленных перекрестков увеличивает риск аварий на 30 процентов."Интенсивность движения транспорта является второстепенным фактором по сравнению с динамикой пешеходных потоков, что подчеркивает важность учета человеческого фактора при проектировании городской инфраструктуры", — сообщила соавтор публикации, старший преподаватель Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства СПбПУ Лилия Талипова.По ее мнению, полученные результаты могут быть использованы для разработки практических рекомендаций по снижению аварийности за счет модернизации городской инфраструктуры. "Мы выявляли системные причины происшествий, и эти результаты позволяют определить приоритетные зоны для внедрения мер по повышению безопасности, таких как установка дополнительных переходов, внедрение систем успокоения движения, улучшение освещения и информационного сопровождения водителей", — добавила она.Специалисты полагают, что выявленные закономерности могут быть использованы при проектировании новых городских районов и реконструкции существующих. Как сообщили в вузе, методология исследования обладает высокой степенью масштабируемости и может быть адаптирована для других городов с различной структурой застройки и уровнем развития транспортной инфраструктуры.Исследование выполнено в рамках гранта РНФ.

https://ria.ru/20250414/nauka-2010756245.html

https://ria.ru/20241125/nauka-1984643785.html

https://ria.ru/20241010/nauka-1977165647.html

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