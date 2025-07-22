В зоне СВО погиб шведский наемник, пишут СМИ
SVT: участвовавший в конфликте на Украине швед найден мертвым на линии фронта
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Участвовавший в конфликте на Украине швед был найден мертвым на линии фронта в Донбассе, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник.
"Тридцатилетний швед погиб на войне на Украине... Мужчина добровольно воевал на Украине и был найден мертвым на линии фронта в Донбассе", - говорится в материале телеканала.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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22 июня 2022, 17:18