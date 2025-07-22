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В зоне СВО погиб шведский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/naemnik-2030514084.html
В зоне СВО погиб шведский наемник, пишут СМИ
В зоне СВО погиб шведский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2025
В зоне СВО погиб шведский наемник, пишут СМИ
Участвовавший в конфликте на Украине швед был найден мертвым на линии фронта в Донбассе, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T00:17:00+03:00
2025-07-22T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
россия
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Участвовавший в конфликте на Украине швед был найден мертвым на линии фронта в Донбассе, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник. "Тридцатилетний швед погиб на войне на Украине... Мужчина добровольно воевал на Украине и был найден мертвым на линии фронта в Донбассе", - говорится в материале телеканала. Министерство иностранных дел Швеции в комментарии SVT заявило, что в курсе этого, добавив, что посольство Швеции в Киеве изучает это происшествие. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250719/plennyy-2030104616.html
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в мире, украина, швеция, россия, мария захарова, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швеция, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров
В зоне СВО погиб шведский наемник, пишут СМИ

SVT: участвовавший в конфликте на Украине швед найден мертвым на линии фронта

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Участвовавший в конфликте на Украине швед был найден мертвым на линии фронта в Донбассе, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник.
"Тридцатилетний швед погиб на войне на Украине... Мужчина добровольно воевал на Украине и был найден мертвым на линии фронта в Донбассе", - говорится в материале телеканала.
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19 июля, 08:12
Министерство иностранных дел Швеции в комментарии SVT заявило, что в курсе этого, добавив, что посольство Швеции в Киеве изучает это происшествие.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвецияРоссияМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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