https://ria.ru/20250722/naemnik-2030514084.html

В зоне СВО погиб шведский наемник, пишут СМИ

В зоне СВО погиб шведский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2025

В зоне СВО погиб шведский наемник, пишут СМИ

Участвовавший в конфликте на Украине швед был найден мертвым на линии фронта в Донбассе, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T00:17:00+03:00

2025-07-22T00:17:00+03:00

2025-07-22T00:17:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Участвовавший в конфликте на Украине швед был найден мертвым на линии фронта в Донбассе, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник. "Тридцатилетний швед погиб на войне на Украине... Мужчина добровольно воевал на Украине и был найден мертвым на линии фронта в Донбассе", - говорится в материале телеканала. Министерство иностранных дел Швеции в комментарии SVT заявило, что в курсе этого, добавив, что посольство Швеции в Киеве изучает это происшествие. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250719/plennyy-2030104616.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, швеция, россия, мария захарова, сергей лавров