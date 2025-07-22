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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 22.07.2025
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17:34 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/moskva-2030679099.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 22.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Солнечная и теплая погода будет в Москве в субботу, в воскресенье ожидаются грозовые дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:34:00+03:00
2025-07-22T17:34:00+03:00
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Солнечная и теплая погода будет в Москве в субботу, в воскресенье ожидаются грозовые дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Природа пока не торопится завершать летние процессы. Напротив, вчерашнее похолодание, совпавшее с пиком ливней, а в понедельник дневной максимум в Москве оказался ниже плюс 20, также, как и сильные дожди, закончилось, и уже сегодня в городе температура почти достигла 25-градусной отметки", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в ближайшие дни температура будет только повышаться, а дожди - ослабевать. В четверг в столице плюс 26 - плюс 28 градусов, а в пятницу, когда дожди окончательно прекратятся, столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусной отметке. "Солнечно и очень тепло, плюс 26 - плюс 28, будет в Москве и в субботу, и только в воскресенье очередной фронтальный раздел вернёт в Первопрестольную грозовые дожди и ещё на градус понизит температуру", - добавил Леус. Он уточнил, что кратковременные дожди возможны и в начале следующей недели, а температурный фон ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. -0-
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Леус: в Москве в субботу ожидается теплая погода, а в воскресенье грозовые дожди

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Солнечная и теплая погода будет в Москве в субботу, в воскресенье ожидаются грозовые дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"Природа пока не торопится завершать летние процессы. Напротив, вчерашнее похолодание, совпавшее с пиком ливней, а в понедельник дневной максимум в Москве оказался ниже плюс 20, также, как и сильные дожди, закончилось, и уже сегодня в городе температура почти достигла 25-градусной отметки", - рассказал Леус.
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Синоптик отметил, что в ближайшие дни температура будет только повышаться, а дожди - ослабевать. В четверг в столице плюс 26 - плюс 28 градусов, а в пятницу, когда дожди окончательно прекратятся, столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусной отметке.
"Солнечно и очень тепло, плюс 26 - плюс 28, будет в Москве и в субботу, и только в воскресенье очередной фронтальный раздел вернёт в Первопрестольную грозовые дожди и ещё на градус понизит температуру", - добавил Леус.
Он уточнил, что кратковременные дожди возможны и в начале следующей недели, а температурный фон ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. -0-
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