https://ria.ru/20250722/moshenniki-2030519843.html

В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника

В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника - РИА Новости, 22.07.2025

В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника

Телефонных мошенников может распознать даже ребенок, если будет знать "кодовые фразы", которые чаще всего используют аферисты, говорится в материалах МВД, с... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T02:02:00+03:00

2025-07-22T02:02:00+03:00

2025-07-22T02:03:00+03:00

общество

мошенничество

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Телефонных мошенников может распознать даже ребенок, если будет знать "кодовые фразы", которые чаще всего используют аферисты, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, в полицию продолжают поступать сообщения о том, что дети стали жертвами обмана. Аферисты звонят несовершеннолетним от имени работников образовательных организаций или госорганов, входят в доверие к ребенку и начинают выманивать родительские накопления. "Чтобы обезопасить свою семью от действий телефонных преступников запомните "кодовые фразы" злоумышленников: "твои родители подозреваются в преступлении", "включи камеру для проведения обыска", "необходимо задекларировать деньги и ценности", "ты помогаешь следствию", - говорится в материалах. Также правоохранители советуют не выполнять никаких указаний от незнакомцев, которые призывают "перейти по ссылке", "назвать номера банковских карт", "открыть банковское приложение" или "назвать код из смс". "Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку", - заключается в материалах.

https://ria.ru/20250704/moshenniki-2027075843.html

https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мошенничество, россия