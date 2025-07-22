https://ria.ru/20250722/moshenniki-2030519843.html
В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника
В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника - РИА Новости, 22.07.2025
В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника
Телефонных мошенников может распознать даже ребенок, если будет знать "кодовые фразы", которые чаще всего используют аферисты, говорится в материалах МВД, с... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:02:00+03:00
2025-07-22T02:02:00+03:00
2025-07-22T02:03:00+03:00
общество
мошенничество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Телефонных мошенников может распознать даже ребенок, если будет знать "кодовые фразы", которые чаще всего используют аферисты, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, в полицию продолжают поступать сообщения о том, что дети стали жертвами обмана. Аферисты звонят несовершеннолетним от имени работников образовательных организаций или госорганов, входят в доверие к ребенку и начинают выманивать родительские накопления. "Чтобы обезопасить свою семью от действий телефонных преступников запомните "кодовые фразы" злоумышленников: "твои родители подозреваются в преступлении", "включи камеру для проведения обыска", "необходимо задекларировать деньги и ценности", "ты помогаешь следствию", - говорится в материалах. Также правоохранители советуют не выполнять никаких указаний от незнакомцев, которые призывают "перейти по ссылке", "назвать номера банковских карт", "открыть банковское приложение" или "назвать код из смс". "Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку", - заключается в материалах.
https://ria.ru/20250704/moshenniki-2027075843.html
https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html
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общество, мошенничество, россия
Общество, Мошенничество, Россия
В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника
В МВД посоветовали детям сразу обращаться к родителям в случае угроз в сети
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Телефонных мошенников может распознать даже ребенок, если будет знать "кодовые фразы", которые чаще всего используют аферисты, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, в полицию продолжают поступать сообщения о том, что дети стали жертвами обмана. Аферисты звонят несовершеннолетним от имени работников образовательных организаций или госорганов, входят в доверие к ребенку и начинают выманивать родительские накопления.
"Чтобы обезопасить свою семью от действий телефонных преступников запомните "кодовые фразы" злоумышленников: "твои родители подозреваются в преступлении", "включи камеру для проведения обыска", "необходимо задекларировать деньги и ценности", "ты помогаешь следствию", - говорится в материалах.
Также правоохранители советуют не выполнять никаких указаний от незнакомцев, которые призывают "перейти по ссылке", "назвать номера банковских карт", "открыть банковское приложение" или "назвать код из смс".
"Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку", - заключается в материалах.