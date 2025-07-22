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Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе - РИА Новости, 22.07.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
12:56 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/moor-2030594136.html
Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе
Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе - РИА Новости, 22.07.2025
Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе
Выделение средств на национальные проекты в Тюменской области идет в плановом режиме, на данный момент работа по заключению контрактов для реализации... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:56:00+03:00
2025-07-22T12:56:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Выделение средств на национальные проекты в Тюменской области идет в плановом режиме, на данный момент работа по заключению контрактов для реализации нацпроектов практически завершена, сообщил глава региона Александр Моор. "Работа по заключению контрактов для реализации национальных проектов в Тюменской области практически завершена. Нам удалось сэкономить 375 миллионов рублей. Деньги будут возвращены в бюджет или направлены на дополнительное финансирование нацпроектов. Выделение средств на реализацию национальных проектов идет в плановом режиме", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в регионе более чем на 78% профинансирован нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", уровень финансирования нацпроекта "Семья" превысил 50%. На национальный проект "Инфраструктура для жизни" выделено свыше 41% предусмотренных средств. На всех объектах, которые возводятся по нацпроектам, размещены QR-коды. Воспользовавшись ими, жители региона могут оставить отзыв или внести какие-то свои предложения. Данный инструмент обратной связи с населением рабочий, большинство поступающих отзывов – позитивные, есть конструктивные предложения, отметил губернатор, подчеркнув, что "активность земляков радует".
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе

Моор: Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Выделение средств на национальные проекты в Тюменской области идет в плановом режиме, на данный момент работа по заключению контрактов для реализации нацпроектов практически завершена, сообщил глава региона Александр Моор.
"Работа по заключению контрактов для реализации национальных проектов в Тюменской области практически завершена. Нам удалось сэкономить 375 миллионов рублей. Деньги будут возвращены в бюджет или направлены на дополнительное финансирование нацпроектов. Выделение средств на реализацию национальных проектов идет в плановом режиме", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в регионе более чем на 78% профинансирован нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", уровень финансирования нацпроекта "Семья" превысил 50%. На национальный проект "Инфраструктура для жизни" выделено свыше 41% предусмотренных средств.
На всех объектах, которые возводятся по нацпроектам, размещены QR-коды. Воспользовавшись ими, жители региона могут оставить отзыв или внести какие-то свои предложения. Данный инструмент обратной связи с населением рабочий, большинство поступающих отзывов – позитивные, есть конструктивные предложения, отметил губернатор, подчеркнув, что "активность земляков радует".
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