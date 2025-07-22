https://ria.ru/20250722/moor-2030594136.html
Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе
Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе - РИА Новости, 22.07.2025
Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе
Выделение средств на национальные проекты в Тюменской области идет в плановом режиме, на данный момент работа по заключению контрактов для реализации... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:56:00+03:00
2025-07-22T12:56:00+03:00
2025-07-22T12:56:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_206849dffefb7329110581f8675e7f24.jpg
ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Выделение средств на национальные проекты в Тюменской области идет в плановом режиме, на данный момент работа по заключению контрактов для реализации нацпроектов практически завершена, сообщил глава региона Александр Моор. "Работа по заключению контрактов для реализации национальных проектов в Тюменской области практически завершена. Нам удалось сэкономить 375 миллионов рублей. Деньги будут возвращены в бюджет или направлены на дополнительное финансирование нацпроектов. Выделение средств на реализацию национальных проектов идет в плановом режиме", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в регионе более чем на 78% профинансирован нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", уровень финансирования нацпроекта "Семья" превысил 50%. На национальный проект "Инфраструктура для жизни" выделено свыше 41% предусмотренных средств. На всех объектах, которые возводятся по нацпроектам, размещены QR-коды. Воспользовавшись ими, жители региона могут оставить отзыв или внести какие-то свои предложения. Данный инструмент обратной связи с населением рабочий, большинство поступающих отзывов – позитивные, есть конструктивные предложения, отметил губернатор, подчеркнув, что "активность земляков радует".
https://ria.ru/20250721/moor-2030478359.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0cb9f9012292ea3194f313be1fc33a64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе
Моор: Тюменская область планово финансирует нацпроекты в регионе
ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Выделение средств на национальные проекты в Тюменской области идет в плановом режиме, на данный момент работа по заключению контрактов для реализации нацпроектов практически завершена, сообщил глава региона Александр Моор.
"Работа по заключению контрактов для реализации национальных проектов в Тюменской области практически завершена. Нам удалось сэкономить 375 миллионов рублей. Деньги будут возвращены в бюджет или направлены на дополнительное финансирование нацпроектов. Выделение средств на реализацию национальных проектов идет в плановом режиме", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в регионе более чем на 78% профинансирован нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", уровень финансирования нацпроекта "Семья" превысил 50%. На национальный проект "Инфраструктура для жизни" выделено свыше 41% предусмотренных средств.
На всех объектах, которые возводятся по нацпроектам, размещены QR-коды. Воспользовавшись ими, жители региона могут оставить отзыв или внести какие-то свои предложения. Данный инструмент обратной связи с населением рабочий, большинство поступающих отзывов – позитивные, есть конструктивные предложения, отметил губернатор, подчеркнув, что "активность земляков радует".