https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030721618.html

Экс-премьер Молдавии высказался о выборах в парламент

Экс-премьер Молдавии высказался о выборах в парламент - РИА Новости, 22.07.2025

Экс-премьер Молдавии высказался о выборах в парламент

Бывший премьер Молдавии и лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что власти республики практически разделили население страны на... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:35:00+03:00

2025-07-22T20:35:00+03:00

2025-07-22T20:35:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывший премьер Молдавии и лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что власти республики практически разделили население страны на своих и чужих, так политик прокомментировал намерение молдавского МИД открыть на территории России лишь два избирательных участка в ходе предстоящих парламентских выборов. Ранее во вторник ЦИК Молдавии сообщил о том, что молдавский МИД предлагает открыть для граждан республики, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Согласно данным, представленным в документе МИД, на территории РФ предлагается открыть всего два избирательных участка - оба в Москве. "Мы знаем даже из самых пессимистичных источников, что в России проживают и работают не менее 350 тысяч человек (молдаван – ред.), а реально больше полумиллиона человек... Мы очень сожалеем, что власть практически разделила граждан на "наши" и "ваши"... Мы думаем... в России откроется не более двух избирательных участков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что власть принимает решение, где и сколько избирательных участков открывается. "Мы будем работать с нашими гражданами в России. Как они могут голосовать, если в России наша власть не разрешает, может быть, приехать домой или в ближайших странах, для того чтобы ни один голос не потерялся, поскольку решается судьба страны", - подчеркнул Тарлев. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250722/evrointegratsiya-2030582623.html

https://ria.ru/20250717/rossija-2029730531.html

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в мире, россия, молдавия, кишинев, василий тарлев, евгения гуцул