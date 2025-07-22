https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030586291.html

МИД Молдавии предложил открыть два избирательных участка в России

МИД Молдавии предложил открыть два избирательных участка в России - РИА Новости, 22.07.2025

МИД Молдавии предложил открыть два избирательных участка в России

МИД Молдавии в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан республики, проживающих на территории России, всего два избирательных участка,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:30:00+03:00

2025-07-22T12:30:00+03:00

2025-07-22T12:30:00+03:00

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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. МИД Молдавии в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан республики, проживающих на территории России, всего два избирательных участка, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. "Центральная избирательная комиссия на основании предложений Министерства иностранных дел представляет для консультаций предварительную информацию о возможных местах расположения избирательных участков за рубежом, которые будут созданы для проведения парламентских выборов 28 сентября 2025 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦИК. Согласно данным, представленным в документе МИД, на территории РФ предлагается открыть всего два избирательных участка - оба в Москве. Также два участка - в Киеве и Одессе - будут открыты на Украине, по одному - в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане. Большинство участков будут размещены на территории Италии, Германии, Великобритании, Франции и Румынии. Центризбирком отметил, что избиратели, которые в день выборов будут находиться за границей, могут воспользоваться инструментом предварительной регистрации, чтобы сообщить о своем намерении проголосовать за границей и тем самым упростить процесс определения количества и местонахождения этих избирательных участков. Предварительная регистрация открыта до 23.59 14 августа (совпадает с мск). "Окончательное решение об организации избирательных участков за рубежом на парламентских выборах 28 сентября 2025 года будет принято Центральной избирательной комиссией в срок, предусмотренный законодательством, а именно до 24 августа текущего года", - подчеркнули в ЦИК. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью прошлого года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, однако на участки попадет не более 10 тысяч бюллетеней. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250722/evrointegratsiya-2030582623.html

https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030538455.html

https://ria.ru/20250720/moldavija-2030271886.html

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