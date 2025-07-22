Более 270 аппаратов для спасения младенцев направят медучреждениям МО
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Медицинские учреждения Московской области в 2025 году получат более 270 единиц специального оборудования для ухода за новорожденными и недоношенными младенцами, сообщил 360.ru.
Проект реализуется в рамках национальной программы "Продолжительная и активная жизнь" и по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.
"В Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в стране. Это позволяет оказывать на высоком уровне медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным", – заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Учреждениям здравоохранения передадут современное оборудование, необходимое для выхаживания новорожденных: инкубаторы, реанимационные столы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие устройства жизнеобеспечения. На соответствующие цели выделили около 700 миллионов рублей. Новая техника поступит в распоряжение 15 лечебных организаций.
Проект реализуется в рамках национальной программы "Продолжительная и активная жизнь" и по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.
"В Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в стране. Это позволяет оказывать на высоком уровне медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным", – заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Учреждениям здравоохранения передадут современное оборудование, необходимое для выхаживания новорожденных: инкубаторы, реанимационные столы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие устройства жизнеобеспечения. На соответствующие цели выделили около 700 миллионов рублей. Новая техника поступит в распоряжение 15 лечебных организаций.