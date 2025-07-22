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Более 270 аппаратов для спасения младенцев направят медучреждениям МО - РИА Новости, 22.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:05 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/mladentsy-2030631362.html
Более 270 аппаратов для спасения младенцев направят медучреждениям МО
Более 270 аппаратов для спасения младенцев направят медучреждениям МО - РИА Новости, 22.07.2025
Более 270 аппаратов для спасения младенцев направят медучреждениям МО
Медицинские учреждения Московской области в 2025 году получат более 270 единиц специального оборудования для ухода за новорожденными и недоношенными младенцами, РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:05:00+03:00
2025-07-22T15:05:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Медицинские учреждения Московской области в 2025 году получат более 270 единиц специального оборудования для ухода за новорожденными и недоношенными младенцами, сообщил 360.ru. Проект реализуется в рамках национальной программы "Продолжительная и активная жизнь" и по распоряжению губернатора Андрея Воробьева. "В Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в стране. Это позволяет оказывать на высоком уровне медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным", – заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Учреждениям здравоохранения передадут современное оборудование, необходимое для выхаживания новорожденных: инкубаторы, реанимационные столы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие устройства жизнеобеспечения. На соответствующие цели выделили около 700 миллионов рублей. Новая техника поступит в распоряжение 15 лечебных организаций.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 270 аппаратов для спасения младенцев направят медучреждениям МО

© РИА Новости / Виталий ТимкивРебенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Ребенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Медицинские учреждения Московской области в 2025 году получат более 270 единиц специального оборудования для ухода за новорожденными и недоношенными младенцами, сообщил 360.ru.

Проект реализуется в рамках национальной программы "Продолжительная и активная жизнь" и по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.

"В Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в стране. Это позволяет оказывать на высоком уровне медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным", – заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Учреждениям здравоохранения передадут современное оборудование, необходимое для выхаживания новорожденных: инкубаторы, реанимационные столы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие устройства жизнеобеспечения. На соответствующие цели выделили около 700 миллионов рублей. Новая техника поступит в распоряжение 15 лечебных организаций.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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