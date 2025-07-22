https://ria.ru/20250722/mishustin-2030552132.html

Россия остается надежным партнером по экспорту зерна, заявил Мишустин

Россия остается надежным партнером по экспорту зерна, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.07.2025

Россия остается надежным партнером по экспорту зерна, заявил Мишустин

РФ была и остается надежным партнером, добросовестно выполняет коммерческие обязательства и дальше будет придерживаться таких принципов, сообщил премьер-министр РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:56:00+03:00

2025-07-22T09:56:00+03:00

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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. РФ была и остается надежным партнером, добросовестно выполняет коммерческие обязательства и дальше будет придерживаться таких принципов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию экспорта зерна в Чите. В ходе совещания Мишустин подчеркнул, что РФ является одним из лидеров глобального рынка по экспорту зерна, к примеру, каждая четвертая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение. "Все это еще раз подчеркивает, что наша страна была и остается надежным партнером. Добросовестно выполняем коммерческие обязательства. И дальше будем придерживаться таких принципов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250722/mishustin-2030540897.html

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