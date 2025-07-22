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Россия остается надежным партнером по экспорту зерна, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.07.2025
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09:56 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030552132.html
Россия остается надежным партнером по экспорту зерна, заявил Мишустин
Россия остается надежным партнером по экспорту зерна, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.07.2025
Россия остается надежным партнером по экспорту зерна, заявил Мишустин
РФ была и остается надежным партнером, добросовестно выполняет коммерческие обязательства и дальше будет придерживаться таких принципов, сообщил премьер-министр РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:56:00+03:00
2025-07-22T09:56:00+03:00
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. РФ была и остается надежным партнером, добросовестно выполняет коммерческие обязательства и дальше будет придерживаться таких принципов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию экспорта зерна в Чите. В ходе совещания Мишустин подчеркнул, что РФ является одним из лидеров глобального рынка по экспорту зерна, к примеру, каждая четвертая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение. "Все это еще раз подчеркивает, что наша страна была и остается надежным партнером. Добросовестно выполняем коммерческие обязательства. И дальше будем придерживаться таких принципов", - сказал Мишустин.
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россия, чита, михаил мишустин, в мире
Россия, Чита, Михаил Мишустин, В мире
Россия остается надежным партнером по экспорту зерна, заявил Мишустин

Мишустин: Россия была и остается надежным партнером по экспорту зерна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии экспорта зерна" в Чите
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание О развитии экспорта зерна в Чите - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии экспорта зерна" в Чите
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. РФ была и остается надежным партнером, добросовестно выполняет коммерческие обязательства и дальше будет придерживаться таких принципов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию экспорта зерна в Чите.
В ходе совещания Мишустин подчеркнул, что РФ является одним из лидеров глобального рынка по экспорту зерна, к примеру, каждая четвертая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение.
"Все это еще раз подчеркивает, что наша страна была и остается надежным партнером. Добросовестно выполняем коммерческие обязательства. И дальше будем придерживаться таких принципов", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии экспорта зерна в Чите. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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