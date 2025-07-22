Мишустину рассказали о работе Забайкальского зернового терминала
Премьеру РФ Мишустину рассказали о работе Забайкальского зернового терминала
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации Забайкальского зернового терминала в Чите. 22 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации Забайкальского зернового терминала в Чите. 22 июля 2025
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. В рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказали о работе Забайкальского зернового терминала.
Презентацию о работе терминала премьеру представил первый заместитель генерального директора ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК) Валерий Забродин.
Терминал является специализированным зерновым железнодорожным комплексом, расположенным на крупнейшем российско-китайском погранпереходе в поселке Забайкальск. Мощность терминала рассчитана на перевалку грузов до 8 млн тонн зерна в год. Объем единовременного хранения зерна составляет до 80 тысяч тонн.
"Я прекрасно помню, как вы докладывали о реализации этого важного для страны проекта. Экспортный потенциал (Нового сухопутного зернового коридора - ред.) здесь огромный. Это практически сравнимо с потенциалом экспорта, который в прошлом году был по всей стране. Поэтому мы сейчас проведем совещание (по вопросам экспорта зерна - ред.), посоветуемся", - сказал Мишустин.
Он добавил, что считает важным реализовать экспортный потенциал Забайкальского края.
Церемония запуска в эксплуатацию Забайкальского зернового терминала состоялась 6 сентября 2022 года при участии президента РФ Владимира Путина в рамках мероприятия по запуску новых предприятий на площадке ВЭФ-2022.
Компания "Забайкальский зерновой терминал" входит в ГК "Новый сухопутный зерновой коридор". У ГК "НСЗК" запланированы инвестиционные проекты - транспортно-логистический центр (ТЛЦ) и контейнерный терминал в Забайкальске (КТЗ), проект зернового производственного кластера на границе "Нижнеленинское - Тунцзян" и строительство морского зернового терминала во Владивостоке.