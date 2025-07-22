https://ria.ru/20250722/mishustin-2030551772.html

Мишустину рассказали о работе Забайкальского зернового терминала

Мишустину рассказали о работе Забайкальского зернового терминала - РИА Новости, 22.07.2025

Мишустину рассказали о работе Забайкальского зернового терминала

В рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказали о работе Забайкальского зернового терминала. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:55:00+03:00

2025-07-22T09:55:00+03:00

2025-07-22T11:29:00+03:00

россия

китай

забайкальский край

михаил мишустин

владимир путин

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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. В рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказали о работе Забайкальского зернового терминала. Презентацию о работе терминала премьеру представил первый заместитель генерального директора ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК) Валерий Забродин. Терминал является специализированным зерновым железнодорожным комплексом, расположенным на крупнейшем российско-китайском погранпереходе в поселке Забайкальск. Мощность терминала рассчитана на перевалку грузов до 8 млн тонн зерна в год. Объем единовременного хранения зерна составляет до 80 тысяч тонн. После презентации терминала Забродин обратился к премьеру с просьбой снять квоты для представителей зерновых в Сибири на экспорт в Китай. Кроме того, он попросил Мишустина поддержать заключение межправсоглашения с КНР. "Я прекрасно помню, как вы докладывали о реализации этого важного для страны проекта. Экспортный потенциал (Нового сухопутного зернового коридора - ред.) здесь огромный. Это практически сравнимо с потенциалом экспорта, который в прошлом году был по всей стране. Поэтому мы сейчас проведем совещание (по вопросам экспорта зерна - ред.), посоветуемся", - сказал Мишустин. Он добавил, что считает важным реализовать экспортный потенциал Забайкальского края. Церемония запуска в эксплуатацию Забайкальского зернового терминала состоялась 6 сентября 2022 года при участии президента РФ Владимира Путина в рамках мероприятия по запуску новых предприятий на площадке ВЭФ-2022. Компания "Забайкальский зерновой терминал" входит в ГК "Новый сухопутный зерновой коридор". У ГК "НСЗК" запланированы инвестиционные проекты - транспортно-логистический центр (ТЛЦ) и контейнерный терминал в Забайкальске (КТЗ), проект зернового производственного кластера на границе "Нижнеленинское - Тунцзян" и строительство морского зернового терминала во Владивостоке.

https://ria.ru/20250722/mishustin-2030540897.html

https://ria.ru/20250722/lut-2030540282.html

https://ria.ru/20250722/mishustin-2030538066.html

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россия, китай, забайкальский край, михаил мишустин, владимир путин, экономика