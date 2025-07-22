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"Бурановские бабушки" отреагировали на включение в "Миротворец" - РИА Новости, 22.07.2025
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Культура
 
16:06 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/mirotvorets-2030647901.html
"Бурановские бабушки" отреагировали на включение в "Миротворец"
"Бурановские бабушки" отреагировали на включение в "Миротворец" - РИА Новости, 22.07.2025
"Бурановские бабушки" отреагировали на включение в "Миротворец"
Участницы удмуртского ансамбля "Бурановские бабушки" заявили РИА Новости, что им не страшен скандально известный украинский сайт "Миротворец", в базу которого... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:06:00+03:00
2025-07-22T16:06:00+03:00
дунья миятович
россия
мария захарова
бурановские бабушки
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
культура
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УФА, 22 июл – РИА Новости. Участницы удмуртского ансамбля "Бурановские бабушки" заявили РИА Новости, что им не страшен скандально известный украинский сайт "Миротворец", в базу которого их внесли. В понедельник стало известно, что "Бурановские бабушки" находятся в базе сайта "Миротворец". В состав ансамбля входят Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова, Екатерина Антонова. Причинами занесения в базу сайта называются "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконная коммерческая деятельность" в Крыму. "Мы истинные россияне и поэтому нам не страшен "Миротворец", - сказали участницы ансамбля на видео, которым с РИА Новости поделилась пресс-служба. Продюсер группы Ксения Рубцова заявила агентству, что "Бурановские бабушки" очень гордятся тем, что их внесли в список "Миротворца". "Мы как делаем концерты на наших новых и старых территориях, так и будем это делать. Это еще раз показывает, что мы делаем все правильно", - сказала продюсер РИА Новости. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20190518/1553598989.html
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дунья миятович, россия, мария захарова, бурановские бабушки, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика
Дунья Миятович, Россия, Мария Захарова, Бурановские бабушки, ОБСЕ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Культура
"Бурановские бабушки" отреагировали на включение в "Миротворец"

Бурановские бабушки не переживают из-за попадания в Миротворец

© РИА Новости / Ксения Воронина | Перейти в медиабанкУчастницы музыкального коллектива "Бурановские бабушки"
Участницы музыкального коллектива Бурановские бабушки - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Ксения Воронина
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УФА, 22 июл – РИА Новости. Участницы удмуртского ансамбля "Бурановские бабушки" заявили РИА Новости, что им не страшен скандально известный украинский сайт "Миротворец", в базу которого их внесли.
В понедельник стало известно, что "Бурановские бабушки" находятся в базе сайта "Миротворец". В состав ансамбля входят Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова, Екатерина Антонова. Причинами занесения в базу сайта называются "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконная коммерческая деятельность" в Крыму.
Участницы конкурса от России фольклорный коллектив Бурановские бабушки выступают в финале международного музыкального конкурса Евровидение-2012 - РИА Новости, 1920, 18.05.2019
Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения
18 мая 2019, 10:30
"Мы истинные россияне и поэтому нам не страшен "Миротворец", - сказали участницы ансамбля на видео, которым с РИА Новости поделилась пресс-служба.
Продюсер группы Ксения Рубцова заявила агентству, что "Бурановские бабушки" очень гордятся тем, что их внесли в список "Миротворца".
"Мы как делаем концерты на наших новых и старых территориях, так и будем это делать. Это еще раз показывает, что мы делаем все правильно", - сказала продюсер РИА Новости.
Удмуртия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Власти Удмуртии помогут "Бурановским бабушкам" достроить дом милосердия
11 июля 2022, 21:37
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Константина Богомолова внесли в базу данных сайта "Миротворец"
21 июля, 17:39
 
КультураДунья МиятовичРоссияМария ЗахароваБурановские бабушкиОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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