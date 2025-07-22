"Бурановские бабушки" отреагировали на включение в "Миротворец"
Бурановские бабушки не переживают из-за попадания в Миротворец
© РИА Новости / Ксения Воронина | Перейти в медиабанкУчастницы музыкального коллектива "Бурановские бабушки"
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УФА, 22 июл – РИА Новости. Участницы удмуртского ансамбля "Бурановские бабушки" заявили РИА Новости, что им не страшен скандально известный украинский сайт "Миротворец", в базу которого их внесли.
В понедельник стало известно, что "Бурановские бабушки" находятся в базе сайта "Миротворец". В состав ансамбля входят Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова, Екатерина Антонова. Причинами занесения в базу сайта называются "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконная коммерческая деятельность" в Крыму.
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"Мы истинные россияне и поэтому нам не страшен "Миротворец", - сказали участницы ансамбля на видео, которым с РИА Новости поделилась пресс-служба.
Продюсер группы Ксения Рубцова заявила агентству, что "Бурановские бабушки" очень гордятся тем, что их внесли в список "Миротворца".
"Мы как делаем концерты на наших новых и старых территориях, так и будем это делать. Это еще раз показывает, что мы делаем все правильно", - сказала продюсер РИА Новости.
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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.