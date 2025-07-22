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На Камчатке отогнали в лес трех прикормленных людьми медвежат - РИА Новости, 22.07.2025
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07:59 22.07.2025 (обновлено: 11:21 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/medvedi-2030538645.html
На Камчатке отогнали в лес трех прикормленных людьми медвежат
На Камчатке отогнали в лес трех прикормленных людьми медвежат - РИА Новости, 22.07.2025
На Камчатке отогнали в лес трех прикормленных людьми медвежат
Специалисты охотнадора на Камчатке отогнали от Мильковской трассы трех прикормленных людьми медвежат, которые выбегали к машинам и выпрашивали еду, сообщил РИА... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:59:00+03:00
2025-07-22T11:21:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Специалисты охотнадора на Камчатке отогнали от Мильковской трассы трех прикормленных людьми медвежат, которые выбегали к машинам и выпрашивали еду, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства. Ранее внештатный охотинспектор регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шаблий в своем Telegram-канале опубликовал видео с тремя медведями-подростками, которые выходят на трассу, подходят к машинам, не боясь лая собак из авто. Он уточнял, что "банда" медвежат орудует на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково. Шаблий рассказал РИА Новости, что, вероятно, медвежата остались без матери, и их прикормили люди. Ситуация была опасна как для зверей, так и для водителей, поэтому было решено отгонять медведей от трассы, добавлял собеседник. "Наши специалисты с собаками отогнали их достаточно далеко. После еще проверяли, медвежата не выходили. И с тех пор не поступало сообщений, что они замечены у трассы", - отметил собеседник. По его словам, медвежата-двухлетки были довольно упитанными, кроме того, сейчас в лесу достаточно еды. В министерстве также добавили, что на Мильковской трассе отмечается проблема с тем, что водители нередко кормят диких животных, которые ходят у проезжей части. "Животные привыкают, перестают боятся машин, шума, людей, перестают сами охотиться и начинают зависеть от этого места. Потом тех же медведей сбивают. Помимо ДТП, это еще и ущерб животному миру. А если зверь и уйдет от трассы, то может прийти на запахи пищи в села", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20250701/medved-2026465631.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, общество
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Общество
На Камчатке отогнали в лес трех прикормленных людьми медвежат

Медвежат, останавливавших машины на трассе на Камчатке, отогнали в лес

© Кадр видео из соцсетейМедвежата около Мильковской трассы на Камчатке
Медвежата около Мильковской трассы на Камчатке - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Медвежата около Мильковской трассы на Камчатке
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Специалисты охотнадора на Камчатке отогнали от Мильковской трассы трех прикормленных людьми медвежат, которые выбегали к машинам и выпрашивали еду, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.
Ранее внештатный охотинспектор регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шаблий в своем Telegram-канале опубликовал видео с тремя медведями-подростками, которые выходят на трассу, подходят к машинам, не боясь лая собак из авто. Он уточнял, что "банда" медвежат орудует на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково. Шаблий рассказал РИА Новости, что, вероятно, медвежата остались без матери, и их прикормили люди. Ситуация была опасна как для зверей, так и для водителей, поэтому было решено отгонять медведей от трассы, добавлял собеседник.
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"Наши специалисты с собаками отогнали их достаточно далеко. После еще проверяли, медвежата не выходили. И с тех пор не поступало сообщений, что они замечены у трассы", - отметил собеседник.
По его словам, медвежата-двухлетки были довольно упитанными, кроме того, сейчас в лесу достаточно еды.
В министерстве также добавили, что на Мильковской трассе отмечается проблема с тем, что водители нередко кормят диких животных, которые ходят у проезжей части.
"Животные привыкают, перестают боятся машин, шума, людей, перестают сами охотиться и начинают зависеть от этого места. Потом тех же медведей сбивают. Помимо ДТП, это еще и ущерб животному миру. А если зверь и уйдет от трассы, то может прийти на запахи пищи в села", - добавил собеседник.
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