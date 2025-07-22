https://ria.ru/20250722/malkov-2030719247.html

Выплата контрактникам увеличена в Рязанской области до 1 млн руб

Выплата контрактникам увеличена в Рязанской области до 1 млн руб - РИА Новости, 22.07.2025

Выплата контрактникам увеличена в Рязанской области до 1 млн руб

Региональная выплата заключающим контракт с министерством обороны РФ увеличена в Рязанской области с 400 тысяч рублей до миллиона, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:07:00+03:00

2025-07-22T20:07:00+03:00

2025-07-22T20:07:00+03:00

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Региональная выплата заключающим контракт с министерством обороны РФ увеличена в Рязанской области с 400 тысяч рублей до миллиона, сообщил губернатор Павел Малков. "Принял решение об увеличении единовременной денежной выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ. Раньше региональная выплата составляла 400 тысяч рублей, теперь - 1 миллион рублей", - написал губернатор в Telegram-канале. Он отметил, что подписал соответствующее постановление. С учетом федеральной выплаты общая сумма при заключении контракта составит 1,4 миллиона рублей. "Сегодня поддержка защитников Родины - это не просто слова. В Рязанской области действует целый комплекс мер помощи нашим бойцам и их семьям. Постоянно совершенствуем эту систему", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250722/malkov-2030562688.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков