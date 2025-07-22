https://ria.ru/20250722/malkov-2030562688.html

Малков: ДОСААФ планирует создание патриотических клубов в Рязанской области

Малков: ДОСААФ планирует создание патриотических клубов в Рязанской области - РИА Новости, 22.07.2025

Малков: ДОСААФ планирует создание патриотических клубов в Рязанской области

Рязанское региональное отделение ДОСААФ планирует создание военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений в регионе, сообщил в своем... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:48:00+03:00

2025-07-22T10:48:00+03:00

2025-07-22T10:48:00+03:00

рязанская область

павел малков

досааф

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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Рязанское региональное отделение ДОСААФ планирует создание военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений в регионе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков. Губернатор посетил региональное отделение ДОСААФ. "Планов развития много. Среди них — создание военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений в регионе. Есть и другие идеи, рассматриваем несколько площадок для практических занятий. Обязательно продолжим развивать наш ДОСААФ, чтобы реализовать всё задуманное", - написал Павел Малков. Он уточнил, что в ходе посещения отделения осмотрел классы, где обучают будущих водителей. Здесь работает "Рязанский центр высшего водительского мастерства", где любой желающий может научиться грамотно и безопасно управлять автомобилем, в том числе в критических ситуациях. За год на базе 21 местного отделения ДОСААФ проходят подготовку более 2500 водителей разных категорий. "Очень важное направление - подготовка молодых людей к военной службе. Действуют различные кружки и курсы, обучающие центры по пулевой и практической стрельбе, ведётся подготовка операторов БПЛА", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250718/malkov-2029988476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел малков, досааф