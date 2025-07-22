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Малков: ДОСААФ планирует создание патриотических клубов в Рязанской области - РИА Новости, 22.07.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:48 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/malkov-2030562688.html
Малков: ДОСААФ планирует создание патриотических клубов в Рязанской области
Малков: ДОСААФ планирует создание патриотических клубов в Рязанской области - РИА Новости, 22.07.2025
Малков: ДОСААФ планирует создание патриотических клубов в Рязанской области
Рязанское региональное отделение ДОСААФ планирует создание военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений в регионе, сообщил в своем... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:48:00+03:00
2025-07-22T10:48:00+03:00
рязанская область
павел малков
досааф
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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Рязанское региональное отделение ДОСААФ планирует создание военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений в регионе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков. Губернатор посетил региональное отделение ДОСААФ. "Планов развития много. Среди них — создание военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений в регионе. Есть и другие идеи, рассматриваем несколько площадок для практических занятий. Обязательно продолжим развивать наш ДОСААФ, чтобы реализовать всё задуманное", - написал Павел Малков. Он уточнил, что в ходе посещения отделения осмотрел классы, где обучают будущих водителей. Здесь работает "Рязанский центр высшего водительского мастерства", где любой желающий может научиться грамотно и безопасно управлять автомобилем, в том числе в критических ситуациях. За год на базе 21 местного отделения ДОСААФ проходят подготовку более 2500 водителей разных категорий. "Очень важное направление - подготовка молодых людей к военной службе. Действуют различные кружки и курсы, обучающие центры по пулевой и практической стрельбе, ведётся подготовка операторов БПЛА", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250718/malkov-2029988476.html
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павел малков, досааф
Рязанская область, Павел Малков, ДОСААФ
Малков: ДОСААФ планирует создание патриотических клубов в Рязанской области

Малков сообщил о создании ДОСААФом патриотических клубов в Рязанской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Рязанское региональное отделение ДОСААФ планирует создание военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений в регионе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.
Губернатор посетил региональное отделение ДОСААФ.
"Планов развития много. Среди них — создание военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений в регионе. Есть и другие идеи, рассматриваем несколько площадок для практических занятий. Обязательно продолжим развивать наш ДОСААФ, чтобы реализовать всё задуманное", - написал Павел Малков.
Он уточнил, что в ходе посещения отделения осмотрел классы, где обучают будущих водителей. Здесь работает "Рязанский центр высшего водительского мастерства", где любой желающий может научиться грамотно и безопасно управлять автомобилем, в том числе в критических ситуациях. За год на базе 21 местного отделения ДОСААФ проходят подготовку более 2500 водителей разных категорий.
"Очень важное направление - подготовка молодых людей к военной службе. Действуют различные кружки и курсы, обучающие центры по пулевой и практической стрельбе, ведётся подготовка операторов БПЛА", - добавил глава региона.
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