https://ria.ru/20250722/lavrov-2030666912.html

Европа стала частью мирового оборзения по отношению к России, заявил Лавров

Европа стала частью мирового оборзения по отношению к России, заявил Лавров - РИА Новости, 22.07.2025

Европа стала частью мирового оборзения по отношению к России, заявил Лавров

Европа стала частью "международного оборзения" по отношению к России, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:03:00+03:00

2025-07-22T17:03:00+03:00

2025-07-22T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европа стала частью "международного оборзения" по отношению к России, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Мозамбика Марией Лукаш."Европа остервенела, другого слова подобрать не могу, даже напрашивается каламбур: они сейчас являются частью международного оборзения по отношению к Российской Федерации. Всячески заводят свои народы, внушают им в духе геббельсовской пропаганды, что Россия — это извечный враг, экзистенциальная угроза, что Россия вот-вот нападет на Европу, поэтому нужно забыть про социальные проблемы, про провалы в экономике, забыть про процесс деиндустриализации, который наблюдается в том числе и в Германии, и в других европейских странах, и все силы, все средства, все налоги бросить исключительно на милитаризацию Европы", — сказал он.Министр назвал печальной сложившуюся в Европе ситуацию.Он также отметил, что высказывания представителей стран ЕС о готовности воевать с Россией вызывают тревогу у любого нормального человека. В пример глава МИД привел слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности "убивать русских солдат", и заявление командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о том, что они превентивно раздавят Калининградскую область.При этом Лавров выразил надежду, что разумный подход, который в этой ситуации проявляет администрация президента США Дональда Трампа, не останется незамеченным европейцами."Россия достигнет всех тех целей, которые пытается заблокировать Европейский союз руками киевского режима", — подчеркнул он.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250715/evropa-2029084565.html

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Лавров: Европа стала частью "международного оборзения" по отношению к России Европа остервенела и стала частью "международного оборзения" по отношению к России, заявил Лавров. 2025-07-22T17:03 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, россия, европа, сергей лавров, евросоюз