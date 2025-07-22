https://ria.ru/20250722/lavrov-2030622332.html

Лавров прокомментировал угрозы Запада в адрес России

Лавров прокомментировал угрозы Запада в адрес России - РИА Новости, 22.07.2025

Лавров прокомментировал угрозы Запада в адрес России

Заявления представителей стран Запада о готовности воевать с Россией вызывают тревогу, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:38:00+03:00

2025-07-22T14:38:00+03:00

2025-07-22T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Заявления представителей стран Запада о готовности воевать с Россией вызывают тревогу, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Мозамбика Марией Лукаш.Он напомнил о высказывании министра обороны Германии Бориса Писториуса, который заявил о готовности "убивать русских солдат", и словах командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о том, что они превентивно раздавят Калининградскую область."Это, наверно, для любого нормального, подчеркну — нормального человека — посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном", — сказал Лавров.По словам главы МИД, Европа уже стала частью "международного оборзения" по отношению к России. Европейские лидеры всячески заводят свои народы, внушают им, что Россия — извечный враг и вот-вот нападет, поэтому нужно забыть про социальные проблемы, провалы в экономике и все силы бросить исключительно на милитаризацию, отметил он.При этом министр выразил надежду, что разумный подход, который в этой ситуации проявляет администрация президента США Дональда Трампа, не останется незамеченным европейцами.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250717/mid-2029728642.html

https://ria.ru/20250720/zapad-2030009038.html

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германия, россия, в мире, сергей лавров, нато