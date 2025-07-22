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Россия будет отвечать на подстрекательство Киевом на теракты, заявил Лавров
Россия будет отвечать на подстрекательство Киевом на теракты, заявил Лавров - РИА Новости, 22.07.2025
Россия будет отвечать на подстрекательство Киевом на теракты, заявил Лавров
Науськивание киевского режима на террористические акты будет получать достойный отпор, Москва достигнет всех целей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:35:00+03:00
2025-07-22T14:35:00+03:00
2025-07-22T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Науськивание киевского режима на террористические акты будет получать достойный отпор, Москва достигнет всех целей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Постоянное науськивание киевского режима на продолжение провокаций, на продолжение террористических актов против гражданских объектов, против мирных граждан РФ... не прекращаются эти действия. Конечно же, они будут получать достойный отпор. Россия достигнет всех тех целей, которые пытаются заблокировать Европейский союз руками киевского режима", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.
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россия, киев, сергей лавров, москва
Россия, Киев, Сергей Лавров, Москва
Россия будет отвечать на подстрекательство Киевом на теракты, заявил Лавров
Лавров: Россия будет отвечать на подстрекательство киевским режимом на теракты