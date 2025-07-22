Европа стала частью мирового оборзения по отношению к России, заявил Лавров
Лавров: Европа остервенела и стала частью оборзения по отношению к РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европа остервенела и стала частью "международного оборзения" по отношению к России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Европа остервенела, другого слова подобрать не могу, даже напрашивается каламбур: они сейчас являются частью международного оборзения по отношению к Российской Федерации. Всячески заводят свои народы, внушают им в духе геббельсовской пропаганды, что Россия — это извечный враг, экзистенциальная угроза, что Россия вот-вот нападет на Европу, поэтому нужно забыть про социальные проблемы, про провалы в экономике, забыть про процесс деиндустриализации, который наблюдается в том числе и в Германии, и в других европейских странах, и все силы, все средства, все налоги бросить исключительно на милитаризацию Европы", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.
Наш ответ Брюсселю: Россия забанила экономику Европы
19 июля, 08:00
Министр назвал печальной сложившуюся в ЕС ситуацию. По его словам, нынешнее поколение французов и немцев плохо выучило уроки истории, а западные угрозы в адрес Москвы вызывают тревогу у нормального человека. Лавров предупредил, что науськивание Украины на террористические акты получит достойный отпор.
"Россия достигнет всех тех целей, которые пытается заблокировать Европейский союз руками киевского режима", — подчеркнул он.
Глава МИД надеется, что разумный подход администрации президента США Дональда Трампа — в частности, готовность к диалогу, — не останется незамеченным в Брюсселе.
Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.