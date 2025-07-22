https://ria.ru/20250722/lavrov-2030617056.html

Лавров назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Мозамбика

Лавров назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Мозамбика - РИА Новости, 22.07.2025

Лавров назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Мозамбика

Следующее заседание межправительственной комиссии России и Мозамбика пройдет в 2026 году в Мапуту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:19:00+03:00

2025-07-22T14:19:00+03:00

2025-07-22T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следующее заседание межправительственной комиссии России и Мозамбика пройдет в 2026 году в Мапуту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Говорили сегодня о важном значении торгово-экономических связей. У нас действует межправительственная комиссия. В прошлом году она провела заседание в России, а сейчас готовится в следующем году очередное заседание в Мапуту", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.Он добавил, что обсудил с коллегой ход реализации ранее достигнутых договоренностей."Уверен, что диалог на высшем уровне продолжится на благо развития наших отношений. У нас тесно взаимодействуют и законодательные органы. Между Советом Федерации и Ассамблеей Республики Мозамбик действует соглашение о сотрудничестве. И у нас, и в Мозамбике учреждены парламентские группы дружбы. Выделю такое направление сотрудничества, как межпартийные связи", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20250219/lavrov-2000266831.html

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мозамбик

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в мире, россия, мозамбик, мапуту, сергей лавров