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Лавров назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Мозамбика - РИА Новости, 22.07.2025
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14:19 22.07.2025 (обновлено: 14:35 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/lavrov-2030617056.html
Лавров назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Мозамбика
Лавров назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Мозамбика - РИА Новости, 22.07.2025
Лавров назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Мозамбика
Следующее заседание межправительственной комиссии России и Мозамбика пройдет в 2026 году в Мапуту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следующее заседание межправительственной комиссии России и Мозамбика пройдет в 2026 году в Мапуту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Говорили сегодня о важном значении торгово-экономических связей. У нас действует межправительственная комиссия. В прошлом году она провела заседание в России, а сейчас готовится в следующем году очередное заседание в Мапуту", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.Он добавил, что обсудил с коллегой ход реализации ранее достигнутых договоренностей."Уверен, что диалог на высшем уровне продолжится на благо развития наших отношений. У нас тесно взаимодействуют и законодательные органы. Между Советом Федерации и Ассамблеей Республики Мозамбик действует соглашение о сотрудничестве. И у нас, и в Мозамбике учреждены парламентские группы дружбы. Выделю такое направление сотрудничества, как межпартийные связи", - подчеркнул Лавров.
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в мире, россия, мозамбик, мапуту, сергей лавров
В мире, Россия, Мозамбик, Мапуту, Сергей Лавров
Лавров назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Мозамбика

Лавров: заседание межправкомиссии России и Мозамбика пройдет в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве. 22 июля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве. 22 июля 2025
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следующее заседание межправительственной комиссии России и Мозамбика пройдет в 2026 году в Мапуту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Говорили сегодня о важном значении торгово-экономических связей. У нас действует межправительственная комиссия. В прошлом году она провела заседание в России, а сейчас готовится в следующем году очередное заседание в Мапуту", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.
Он добавил, что обсудил с коллегой ход реализации ранее достигнутых договоренностей.
"Уверен, что диалог на высшем уровне продолжится на благо развития наших отношений. У нас тесно взаимодействуют и законодательные органы. Между Советом Федерации и Ассамблеей Республики Мозамбик действует соглашение о сотрудничестве. И у нас, и в Мозамбике учреждены парламентские группы дружбы. Выделю такое направление сотрудничества, как межпартийные связи", - подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время Правительственного часа в Государственной Думе РФ. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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