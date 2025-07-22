Лавров назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Мозамбика
Лавров: заседание межправкомиссии России и Мозамбика пройдет в 2026 году
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве. 22 июля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве. 22 июля 2025
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следующее заседание межправительственной комиссии России и Мозамбика пройдет в 2026 году в Мапуту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Говорили сегодня о важном значении торгово-экономических связей. У нас действует межправительственная комиссия. В прошлом году она провела заседание в России, а сейчас готовится в следующем году очередное заседание в Мапуту", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.
Он добавил, что обсудил с коллегой ход реализации ранее достигнутых договоренностей.
"Уверен, что диалог на высшем уровне продолжится на благо развития наших отношений. У нас тесно взаимодействуют и законодательные органы. Между Советом Федерации и Ассамблеей Республики Мозамбик действует соглашение о сотрудничестве. И у нас, и в Мозамбике учреждены парламентские группы дружбы. Выделю такое направление сотрудничества, как межпартийные связи", - подчеркнул Лавров.
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