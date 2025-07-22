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Лавров проводит переговоры с главой МИД Мозамбика
Лавров проводит переговоры с главой МИД Мозамбика - РИА Новости, 22.07.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Мозамбика
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:45:00+03:00
2025-07-22T12:45:00+03:00
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мозамбик
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Лавров на переговорах отметил, что отношения стран надежны и проверены временем, отметив, что всегда с теплотой вспоминает свои визиты в Мозамбик. Он напомнил, что последний его визит состоялся в 2023 году."Контакты между нашими президентами, между руководителями внешнеполитических ведомств регулярны и всегда дают конкретные результаты в том, что касается определения дополнительных задач в сфере двустороннего экономического, гуманитарного сотрудничества, в сфере содействия оборонной способности Мозамбика, так и по вопросам региональной и международной повестки дня", - подчеркнул министр.Российский министр выразил надежду, что на переговорах стороны обсудят все эти темы, в том числе международную и региональную обстановку.В конце июня бывший замглавы МИД РФ Михаил Богданов посещал Мапуту - тогда он встретился с министром иностранных дел. Стороны обсудили наращивание сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и задачи эффективного противодействия террористической угрозе на африканском континенте с акцентом на ситуацию на севере Мозамбика.Кроме того, рассматривалась подготовка к проведению в 2026 году в одной из африканских стран очередного, третьего саммита Россия-Африка и второй российско-африканской министерской конференции до конца 2025 года.
https://ria.ru/20230727/mozambik-1886203324.html
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россия, мозамбик, михаил богданов
Россия, Мозамбик, Михаил Богданов
Лавров проводит переговоры с главой МИД Мозамбика
Лавров проводит переговоры с главой МИД Мозамбика Лукаш в Москве
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров на переговорах отметил, что отношения стран надежны и проверены временем, отметив, что всегда с теплотой вспоминает свои визиты в Мозамбик. Он напомнил, что последний его визит состоялся в 2023 году.
"Контакты между нашими президентами, между руководителями внешнеполитических ведомств регулярны и всегда дают конкретные результаты в том, что касается определения дополнительных задач в сфере двустороннего экономического, гуманитарного сотрудничества, в сфере содействия оборонной способности Мозамбика, так и по вопросам региональной и международной повестки дня", - подчеркнул министр.
Российский министр выразил надежду, что на переговорах стороны обсудят все эти темы, в том числе международную и региональную обстановку.
В конце июня бывший замглавы МИД РФ Михаил Богданов посещал Мапуту - тогда он встретился с министром иностранных дел. Стороны обсудили наращивание сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и задачи эффективного противодействия террористической угрозе на африканском континенте с акцентом на ситуацию на севере Мозамбика.
Кроме того, рассматривалась подготовка к проведению в 2026 году в одной из африканских стран очередного, третьего саммита Россия-Африка и второй российско-африканской министерской конференции до конца 2025 года.