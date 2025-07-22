https://ria.ru/20250722/lavrov-2030590755.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Мозамбика

Лавров проводит переговоры с главой МИД Мозамбика - РИА Новости, 22.07.2025

Лавров проводит переговоры с главой МИД Мозамбика

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:45:00+03:00

2025-07-22T12:45:00+03:00

2025-07-22T13:05:00+03:00

россия

мозамбик

михаил богданов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030594873_0:65:3226:1880_1920x0_80_0_0_e2e3b7141e64d87a438906d3bf666601.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Лавров на переговорах отметил, что отношения стран надежны и проверены временем, отметив, что всегда с теплотой вспоминает свои визиты в Мозамбик. Он напомнил, что последний его визит состоялся в 2023 году."Контакты между нашими президентами, между руководителями внешнеполитических ведомств регулярны и всегда дают конкретные результаты в том, что касается определения дополнительных задач в сфере двустороннего экономического, гуманитарного сотрудничества, в сфере содействия оборонной способности Мозамбика, так и по вопросам региональной и международной повестки дня", - подчеркнул министр.Российский министр выразил надежду, что на переговорах стороны обсудят все эти темы, в том числе международную и региональную обстановку.В конце июня бывший замглавы МИД РФ Михаил Богданов посещал Мапуту - тогда он встретился с министром иностранных дел. Стороны обсудили наращивание сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и задачи эффективного противодействия террористической угрозе на африканском континенте с акцентом на ситуацию на севере Мозамбика.Кроме того, рассматривалась подготовка к проведению в 2026 году в одной из африканских стран очередного, третьего саммита Россия-Африка и второй российско-африканской министерской конференции до конца 2025 года.

https://ria.ru/20230727/mozambik-1886203324.html

россия

мозамбик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мозамбик, михаил богданов