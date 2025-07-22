https://ria.ru/20250722/lager-2030731521.html
В лагере в Челябинской области около 30 детей пожаловались на самочувствие
В лагере в Челябинской области около 30 детей пожаловались на самочувствие - РИА Новости, 22.07.2025
В лагере в Челябинской области около 30 детей пожаловались на самочувствие
Почти 30 детей обратились с жалобами на плохое самочувствие в детском лагере "Аленушка" Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, пятеро из них... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:44:00+03:00
2025-07-22T22:44:00+03:00
2025-07-22T22:44:00+03:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – РИА Новости. Почти 30 детей обратились с жалобами на плохое самочувствие в детском лагере "Аленушка" Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, пятеро из них госпитализированы, сообщила пресс-служба ЮУЖД. Как ранее сообщало региональное СУСК, по факту вспышки заболевания в детском оздоровительном лагере, расположенном в Миасском городском округе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). С жалобами на плохое самочувствие обратились дети от 7 до 16 лет - у них выявлены признаки острой кишечной инфекции. "Ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря "Алёнушка", где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра. Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь, пять детей отправлены в больницу", - говорится в сообщении. Незамедлительно была проведена санитарная обработка и увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов, территории лагеря, уточняет пресс-служба. Руководством лагеря принято решение о досрочном завершении смены, родителям будут возвращены денежные средства за путевки, отмечается в сообщении. Южно-Уральская железная дорога внимательно следит за состоянием здоровья детей и оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20250715/chislo-2029224002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия, южно-уральская железная дорога
Происшествия, Челябинская область, Россия, Южно-Уральская железная дорога
В лагере в Челябинской области около 30 детей пожаловались на самочувствие
В Челябинской области в лагере почти 30 детей обратились к врачам
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – РИА Новости. Почти 30 детей обратились с жалобами на плохое самочувствие в детском лагере "Аленушка" Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, пятеро из них госпитализированы, сообщила пресс-служба ЮУЖД.
Как ранее сообщало региональное СУСК, по факту вспышки заболевания в детском оздоровительном лагере, расположенном в Миасском городском округе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ
(нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). С жалобами на плохое самочувствие обратились дети от 7 до 16 лет - у них выявлены признаки острой кишечной инфекции.
"Ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря "Алёнушка", где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра. Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь, пять детей отправлены в больницу", - говорится в сообщении.
Незамедлительно была проведена санитарная обработка и увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов, территории лагеря, уточняет пресс-служба.
Руководством лагеря принято решение о досрочном завершении смены, родителям будут возвращены денежные средства за путевки, отмечается в сообщении.
Южно-Уральская железная дорога
внимательно следит за состоянием здоровья детей и оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба.