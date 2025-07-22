https://ria.ru/20250722/kuzbass-2030544597.html

Жительницу Кузбасса будут судить за истязание опекаемого ребенка

Жительницу Кузбасса будут судить за истязание опекаемого ребенка - РИА Новости, 22.07.2025

Жительницу Кузбасса будут судить за истязание опекаемого ребенка

Жительница Тисульского муниципального округа Кемеровской области пойдет под суд за истязание опекаемого ребенка, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:26:00+03:00

2025-07-22T09:26:00+03:00

2025-07-22T09:26:00+03:00

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Жительница Тисульского муниципального округа Кемеровской области пойдет под суд за истязание опекаемого ребенка, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Тисульского муниципального округа. Она обвиняется в систематическом истязании малолетнего опекаемого ребенка. По данным ведомств, в марте женщина добровольно вернула четверых опекаемых детей в социальное учреждение, ссылаясь на их "неуправляемое поведение". Но дети рассказали сотрудникам о систематических издевательствах над одним из них – мальчиком 2017 года рождения. На его теле были обнаружены следы побоев, после чего информация была передана в правоохранительные органы. "Летом 2023 года обвиняемая нанесла не менее трех ударов полипропиленовой трубой по рукам, ногам и телу ребенка из-за съеденной без спроса конфеты. Также опекун заставляла мальчика вставать голыми коленями и ступнями на аппликатор "Кузнецова", гречку с солью, кидала в него зарядным устройством за просмотр телевизора. Наказание могло длиться несколько дней с перерывами на сон, прием пищу и посещение школы", – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Как уточнили в пресс-службе СУСК по региону, также женщина лишала возможности ребенка пользоваться туалетом. Отмечается, что в одном из случаев она ударила мальчика обухом ножа по руке. "Со следствием фигурантка не сотрудничала, однако в ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в СУСК региона. Как отметили в пресс-службе прокуратуры области, в рамках уголовного дела прокурор в интересах малолетнего потерпевшего заявил иск о взыскании с обвиняемой денежной компенсации причиненного морального вреда. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением и исковым заявлением направлено в Тисульский районный суд для рассмотрения по существу", – сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что по итогам прокурорской проверки исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в орган опеки и попечительства Тисульского муниципального округа, а также директору школы, в которой обучался пострадавший ребенок, внесены представления. Должностные лица, допустившие нарушения закона, привлечены к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20250722/prigovor-2030542850.html

https://ria.ru/20250714/sud-2028941123.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область