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Жители Курахово рассказали, как мэр платил наемникам за обстрелы - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:28 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/kurakhovo-2030524207.html
Жители Курахово рассказали, как мэр платил наемникам за обстрелы
Жители Курахово рассказали, как мэр платил наемникам за обстрелы - РИА Новости, 22.07.2025
Жители Курахово рассказали, как мэр платил наемникам за обстрелы
Украинский мэр Курахово Роман Падун платил деньги иностранным наемникам за атаки по мирному населению с тем, чтобы обвинить в этом Россию, рассказали РИА... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:28:00+03:00
2025-07-22T03:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
россия
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинский мэр Курахово Роман Падун платил деньги иностранным наемникам за атаки по мирному населению с тем, чтобы обвинить в этом Россию, рассказали РИА Новости местные жители после того, как город был освобожден российской армией. "Как люди выходят с работы, начинается обстрел. Это мэр города делал. Приезжал, платил им (наёмникам - ред.), чтобы обстреливали специально. А потом говорили, что это россияне", - рассказал местный житель по имени Денис. По его словам, атаки по населению начинались примерно в 04.45 утра с маленьким интервалом между выстрелом и разрывом. К месту попадания через 10 минут уже приезжали СМИ, чтобы обвинить Россию в обстреле мирного населения, заметил Денис. "Военные (ВСУ - ред.) говорили, что (Падун – ред.) предлагал деньги (за обстрел мирного населения – ред.), и они его "послали", - сказал житель Курахово Виталий. По его словам, мэр таким образом хотел принудить население покинуть город, а также заработать денег на восстановлении поврежденных зданий. Он добавил, что Падун дал команду коммунальным службам спилить тополя в центральных районах города, которые помогали жителям укрыться от украинских дронов. Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
https://ria.ru/20250214/dnr-1999376370.html
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в мире, курахово, россия, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины
Жители Курахово рассказали, как мэр платил наемникам за обстрелы

Мэр Курахово Падун платил деньги наемникам за атаки по мирному населению

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина | Перейти в медиабанкПоврежденные дома в Курахово
Поврежденные дома в Курахово - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Поврежденные дома в Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинский мэр Курахово Роман Падун платил деньги иностранным наемникам за атаки по мирному населению с тем, чтобы обвинить в этом Россию, рассказали РИА Новости местные жители после того, как город был освобожден российской армией.
"Как люди выходят с работы, начинается обстрел. Это мэр города делал. Приезжал, платил им (наёмникам - ред.), чтобы обстреливали специально. А потом говорили, что это россияне", - рассказал местный житель по имени Денис.
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По его словам, атаки по населению начинались примерно в 04.45 утра с маленьким интервалом между выстрелом и разрывом. К месту попадания через 10 минут уже приезжали СМИ, чтобы обвинить Россию в обстреле мирного населения, заметил Денис.
«
"Военные (ВСУ - ред.) говорили, что (Падун – ред.) предлагал деньги (за обстрел мирного населения – ред.), и они его "послали", - сказал житель Курахово Виталий.
По его словам, мэр таким образом хотел принудить население покинуть город, а также заработать денег на восстановлении поврежденных зданий. Он добавил, что Падун дал команду коммунальным службам спилить тополя в центральных районах города, которые помогали жителям укрыться от украинских дронов.
Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
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