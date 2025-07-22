Жители Курахово рассказали, как мэр платил наемникам за обстрелы
Мэр Курахово Падун платил деньги наемникам за атаки по мирному населению
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина | Перейти в медиабанкПоврежденные дома в Курахово
Поврежденные дома в Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинский мэр Курахово Роман Падун платил деньги иностранным наемникам за атаки по мирному населению с тем, чтобы обвинить в этом Россию, рассказали РИА Новости местные жители после того, как город был освобожден российской армией.
"Как люди выходят с работы, начинается обстрел. Это мэр города делал. Приезжал, платил им (наёмникам - ред.), чтобы обстреливали специально. А потом говорили, что это россияне", - рассказал местный житель по имени Денис.
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По его словам, атаки по населению начинались примерно в 04.45 утра с маленьким интервалом между выстрелом и разрывом. К месту попадания через 10 минут уже приезжали СМИ, чтобы обвинить Россию в обстреле мирного населения, заметил Денис.
По его словам, мэр таким образом хотел принудить население покинуть город, а также заработать денег на восстановлении поврежденных зданий. Он добавил, что Падун дал команду коммунальным службам спилить тополя в центральных районах города, которые помогали жителям укрыться от украинских дронов.
Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
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