https://ria.ru/20250722/kurakhovo-2030524207.html

Жители Курахово рассказали, как мэр платил наемникам за обстрелы

Жители Курахово рассказали, как мэр платил наемникам за обстрелы - РИА Новости, 22.07.2025

Жители Курахово рассказали, как мэр платил наемникам за обстрелы

Украинский мэр Курахово Роман Падун платил деньги иностранным наемникам за атаки по мирному населению с тем, чтобы обвинить в этом Россию, рассказали РИА... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:28:00+03:00

2025-07-22T03:28:00+03:00

2025-07-22T03:28:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинский мэр Курахово Роман Падун платил деньги иностранным наемникам за атаки по мирному населению с тем, чтобы обвинить в этом Россию, рассказали РИА Новости местные жители после того, как город был освобожден российской армией. "Как люди выходят с работы, начинается обстрел. Это мэр города делал. Приезжал, платил им (наёмникам - ред.), чтобы обстреливали специально. А потом говорили, что это россияне", - рассказал местный житель по имени Денис. По его словам, атаки по населению начинались примерно в 04.45 утра с маленьким интервалом между выстрелом и разрывом. К месту попадания через 10 минут уже приезжали СМИ, чтобы обвинить Россию в обстреле мирного населения, заметил Денис. "Военные (ВСУ - ред.) говорили, что (Падун – ред.) предлагал деньги (за обстрел мирного населения – ред.), и они его "послали", - сказал житель Курахово Виталий. По его словам, мэр таким образом хотел принудить население покинуть город, а также заработать денег на восстановлении поврежденных зданий. Он добавил, что Падун дал команду коммунальным службам спилить тополя в центральных районах города, которые помогали жителям укрыться от украинских дронов. Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.

https://ria.ru/20250214/dnr-1999376370.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, курахово, россия, донецк, вооруженные силы украины