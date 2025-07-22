https://ria.ru/20250722/krym-2030730110.html
Все задержанные поезда в Крым и обратно ввели в график
Все задержанные поезда в Крым и обратно ввели в график - РИА Новости, 22.07.2025
Все задержанные поезда в Крым и обратно ввели в график
Все задержанные поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в Крым и обратно введены в график или прибыли на станции назначения, сообщила компания "Гранд сервис... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:22:00+03:00
2025-07-22T22:22:00+03:00
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республика крым
гранд сервис экспресс
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все задержанные поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в Крым и обратно введены в график или прибыли на станции назначения, сообщила компания "Гранд сервис экспресс". "Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые ранее задерживались в пути, успешно введены в график или прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит пассажиров за понимание. "Ваши теплые слова поддержки важны для нас и помогают в трудные минуты", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250722/poezda-2030609459.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, гранд сервис экспресс , общество
Республика Крым, Гранд Сервис Экспресс , Общество
Все задержанные поезда в Крым и обратно ввели в график
Поезда в Крым и обратно введены в график или прибыли на станции назначения
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все задержанные поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в Крым и обратно введены в график или прибыли на станции назначения, сообщила компания "Гранд сервис экспресс".
"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые ранее задерживались в пути, успешно введены в график или прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит пассажиров за понимание.
"Ваши теплые слова поддержки важны для нас и помогают в трудные минуты", - добавили в пресс-службе.