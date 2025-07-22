https://ria.ru/20250722/krym-2030730110.html

Все задержанные поезда в Крым и обратно ввели в график

Все задержанные поезда в Крым и обратно ввели в график - РИА Новости, 22.07.2025

Все задержанные поезда в Крым и обратно ввели в график

Все задержанные поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в Крым и обратно введены в график или прибыли на станции назначения, сообщила компания "Гранд сервис... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T22:22:00+03:00

2025-07-22T22:22:00+03:00

2025-07-22T23:22:00+03:00

республика крым

гранд сервис экспресс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884654779_0:46:2881:1666_1920x0_80_0_0_d1d3b4b92038e1418b445a1b4ae894c4.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все задержанные поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в Крым и обратно введены в график или прибыли на станции назначения, сообщила компания "Гранд сервис экспресс". "Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые ранее задерживались в пути, успешно введены в график или прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит пассажиров за понимание. "Ваши теплые слова поддержки важны для нас и помогают в трудные минуты", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250722/poezda-2030609459.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, гранд сервис экспресс , общество