https://ria.ru/20250722/kriminal-2029946899.html
"Запугали район". Что устроила банда подростков на северо-западе Москвы
"Запугали район". Что устроила банда подростков на северо-западе Москвы - РИА Новости, 22.07.2025
"Запугали район". Что устроила банда подростков на северо-западе Москвы
"Двое держали, остальные избивали", — 16-летний школьник дважды серьезно пострадал от группы подростков, орудующей в районе метро "Тушинская". По его словам,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:00:00+03:00
2025-07-22T08:00:00+03:00
2025-07-22T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. "Двое держали, остальные избивали", — 16-летний школьник дважды серьезно пострадал от группы подростков, орудующей в районе метро "Тушинская". По его словам, банда позиционирует себя как движение "антифа", однако нападает на всех без разбора. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента."Залили лицо из баллончика"Первая стычка между 16-летними бывшими учениками кадетского класса Сергеем, Денисом и Андреем (имена несовершеннолетних изменены) с бандой подростков-антифашистов произошла в начале лета недалеко от театра танца "Гжель"."В тот вечер сын гулял вместе с друзьями, когда к нему подошли незнакомые старшие ребята и спросили: правый он или левый, поддерживает фашизм или нет, — рассказывает Анна, мать пострадавшего Дениса. — Разумеется, он ответил, что не поддерживает, но толпа сразу кинулась с кулаками".За друга попытался заступиться Сергей, однако ему залили лицо из перцового баллончика, после чего также принялись избивать. Часть потасовки засняли камеры видеонаблюдения, расположенные рядом с магазином, возле которого все происходило. На кадрах видно, как один из пострадавших сидит на асфальте и держится за лицо. Друзья пытаются помочь ему, однако хулиганы мешают и вновь провоцируют драку."Когда сын хотел вызвать скорую, к нему подбежал один из нападавших и направил в сторону головы то ли ракетницу, то ли пистолет, — говорит Жанна, мать другого подростка. — Не знаю, чем бы все закончилось, если бы он не положил трубку".Избиение продолжалось несколько минут, после чего хулиганы наконец ретировались, а пострадавшим оказали помощь друзья."Денис пришел домой весь в крови,— продолжает Анна. — Мы сразу поехали в травмпункт, зафиксировали ушибы головы и лица. Врачи даже предложили лечь в больницу, но мы отказались — сыну надо было сдавать выпускные экзамены. У Сергея тоже диагностировали ушибы и ожог роговицы глаза".Родители хотели обратиться в полицию, но дети отговорили — опасались мести со стороны хулиганов. Те угрожали, что выследят школьников по одному и изобьют еще жестче.Закрытый каналХотя заявление в тот вечер никто не написал, на следующий день нападавшие все равно попытались воплотить слова в действия: толпой рыскали по району и искали избитых накануне подростков. Лишь после этого школьники вместе с родителями отправились в отдел МВД "Покровское-Стрешнево", на подведомственной территории которого произошло нападение."Полицейские приняли заявление, но едва ли не в открытую сказали, что людей у них не хватает и вряд ли этой историей кто-то будет заниматься, - добавляет Анна".В тот же день сотрудники МВД вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. "В документе написали, что сообщение об избиении поступило в отдел полиции из травмпункта, после чего я якобы отказалась писать заявление, — говорит Анна. — Но это полная ерунда, я ни от чего не отказывалась".Избитые подростки тем временем сами выяснили, что банда насчитывает около 30 человек, большинство живет в районе станций метро "Планерная" и "Сходненская". Они ведут закрытый телеграм-канал, куда выкладывают записи с нападениями. Причем попасть в интернет-сообщество может далеко не каждый — для этого необходимо специальное приглашение.Новые нападенияПока родители Сергея пытались достучаться до правоохранительных органов, ему еще раз пришлось столкнуться с агрессивной компанией. На этот раз школьник был один, и на помощь никто не пришел."Вечером 28 июня сын сидел на лавке недалеко от "Тушинской" и ждал друзей, —рассказывает Нина, мать Сергея. — Неожиданно его ударили со спины в затылок. Затем двое человек схватили за руки и держали, пока остальные избивали. Причем били в основном по голове. Прохожие в конфликт предпочли не вмешиваться".На этот раз врачи диагностировали не только сильные ушибы мягких тканей лица, но и сотрясение головного мозга, а также повреждение глаза. Родители написали еще одно заявление в отдел полиции "Покровское-Стрешнево", однако с тех пор с ними на связь никто из сотрудников не выходил."Мы вместе все равно намерены добиваться возбуждения уголовного дела, тем более что, по словам жителей Тушино, эта банда продолжает избивать людей, причем уже и взрослых, — добавляет Нина. — На днях, например, пострадала молодая пара, гулявшая с младенцем".Родители потерпевших обратились в районную прокуратуру. По их словам, там заверили, что возьмут ситуацию на контроль и очень удивились, когда узнали, что полицейские вынесли отказ в возбуждении уголовного дела непосредственно в день написания заявления, вероятно, даже не проведя никакой доследственной проверки.В пресс-службе ГУ МВД по городу Москве сообщили РИА Новости, что заявления по факту избиения действительно поступали, и сейчас сотрудники отдела по району "Покровское-Стрешнево" проводят дополнительную проверку. По словам полицейских, с которыми пообщался корреспондент агентства, проблема нехватки кадров действительно есть, и она затрагивает всю систему МВД в целом. В некоторых райотделах некомплект достигает 50 и более процентов, поэтому на каждого полицейского приходится слишком много заявлений. Проработать их все практически невозможно.
https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html
https://ria.ru/20240911/kriminal--1971871545.html
https://ria.ru/20240903/kriminal-1970046154.html
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происшествия, москва
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. "Двое держали, остальные избивали", — 16-летний школьник дважды серьезно пострадал от группы подростков, орудующей в районе метро "Тушинская". По его словам, банда позиционирует себя как движение "антифа", однако нападает на всех без разбора. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.
"Залили лицо из баллончика"
Первая стычка между 16-летними бывшими учениками кадетского класса Сергеем, Денисом и Андреем (имена несовершеннолетних изменены) с бандой подростков-антифашистов произошла в начале лета недалеко от театра танца "Гжель".
"В тот вечер сын гулял вместе с друзьями, когда к нему подошли незнакомые старшие ребята и спросили: правый он или левый, поддерживает фашизм или нет, — рассказывает Анна, мать пострадавшего Дениса. — Разумеется, он ответил, что не поддерживает, но толпа сразу кинулась с кулаками".
За друга попытался заступиться Сергей, однако ему залили лицо из перцового баллончика, после чего также принялись избивать. Часть потасовки засняли камеры видеонаблюдения, расположенные рядом с магазином, возле которого все происходило. На кадрах видно, как один из пострадавших сидит на асфальте и держится за лицо. Друзья пытаются помочь ему, однако хулиганы мешают и вновь провоцируют драку.
"Когда сын хотел вызвать скорую, к нему подбежал один из нападавших и направил в сторону головы то ли ракетницу, то ли пистолет, — говорит Жанна, мать другого подростка. — Не знаю, чем бы все закончилось, если бы он не положил трубку".
Избиение продолжалось несколько минут, после чего хулиганы наконец ретировались, а пострадавшим оказали помощь друзья.
"Денис пришел домой весь в крови,— продолжает Анна. — Мы сразу поехали в травмпункт, зафиксировали ушибы головы и лица. Врачи даже предложили лечь в больницу, но мы отказались — сыну надо было сдавать выпускные экзамены. У Сергея тоже диагностировали ушибы и ожог роговицы глаза".
Родители хотели обратиться в полицию, но дети отговорили — опасались мести со стороны хулиганов. Те угрожали, что выследят школьников по одному и изобьют еще жестче.
Хотя заявление в тот вечер никто не написал, на следующий день нападавшие все равно попытались воплотить слова в действия: толпой рыскали по району и искали избитых накануне подростков. Лишь после этого школьники вместе с родителями отправились в отдел МВД "Покровское-Стрешнево", на подведомственной территории которого произошло нападение.
"Полицейские приняли заявление, но едва ли не в открытую сказали, что людей у них не хватает и вряд ли этой историей кто-то будет заниматься, - добавляет Анна".
В тот же день сотрудники МВД вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. "В документе написали, что сообщение об избиении поступило в отдел полиции из травмпункта, после чего я якобы отказалась писать заявление, — говорит Анна. — Но это полная ерунда, я ни от чего не отказывалась".
Избитые подростки тем временем сами выяснили, что банда насчитывает около 30 человек, большинство живет в районе станций метро "Планерная" и "Сходненская". Они ведут закрытый телеграм-канал, куда выкладывают записи с нападениями. Причем попасть в интернет-сообщество может далеко не каждый — для этого необходимо специальное приглашение.
Пока родители Сергея пытались достучаться до правоохранительных органов, ему еще раз пришлось столкнуться с агрессивной компанией. На этот раз школьник был один, и на помощь никто не пришел.
"Вечером 28 июня сын сидел на лавке недалеко от "Тушинской" и ждал друзей, —рассказывает Нина, мать Сергея. — Неожиданно его ударили со спины в затылок. Затем двое человек схватили за руки и держали, пока остальные избивали. Причем били в основном по голове. Прохожие в конфликт предпочли не вмешиваться".
На этот раз врачи диагностировали не только сильные ушибы мягких тканей лица, но и сотрясение головного мозга, а также повреждение глаза. Родители написали еще одно заявление в отдел полиции "Покровское-Стрешнево", однако с тех пор с ними на связь никто из сотрудников не выходил.
"Мы вместе все равно намерены добиваться возбуждения уголовного дела, тем более что, по словам жителей Тушино, эта банда продолжает избивать людей, причем уже и взрослых, — добавляет Нина. — На днях, например, пострадала молодая пара, гулявшая с младенцем".
Родители потерпевших обратились в районную прокуратуру. По их словам, там заверили, что возьмут ситуацию на контроль и очень удивились, когда узнали, что полицейские вынесли отказ в возбуждении уголовного дела непосредственно в день написания заявления, вероятно, даже не проведя никакой доследственной проверки.
В пресс-службе ГУ МВД по городу Москве сообщили РИА Новости, что заявления по факту избиения действительно поступали, и сейчас сотрудники отдела по району "Покровское-Стрешнево" проводят дополнительную проверку.
По словам полицейских, с которыми пообщался корреспондент агентства, проблема нехватки кадров действительно есть, и она затрагивает всю систему МВД в целом. В некоторых райотделах некомплект достигает 50 и более процентов, поэтому на каждого полицейского приходится слишком много заявлений. Проработать их все практически невозможно.