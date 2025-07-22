https://ria.ru/20250722/kriminal-2029946899.html

"Запугали район". Что устроила банда подростков на северо-западе Москвы

"Запугали район". Что устроила банда подростков на северо-западе Москвы - РИА Новости, 22.07.2025

"Запугали район". Что устроила банда подростков на северо-западе Москвы

"Двое держали, остальные избивали", — 16-летний школьник дважды серьезно пострадал от группы подростков, орудующей в районе метро "Тушинская". По его словам,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:00:00+03:00

2025-07-22T08:00:00+03:00

2025-07-22T13:10:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. "Двое держали, остальные избивали", — 16-летний школьник дважды серьезно пострадал от группы подростков, орудующей в районе метро "Тушинская". По его словам, банда позиционирует себя как движение "антифа", однако нападает на всех без разбора. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента."Залили лицо из баллончика"Первая стычка между 16-летними бывшими учениками кадетского класса Сергеем, Денисом и Андреем (имена несовершеннолетних изменены) с бандой подростков-антифашистов произошла в начале лета недалеко от театра танца "Гжель"."В тот вечер сын гулял вместе с друзьями, когда к нему подошли незнакомые старшие ребята и спросили: правый он или левый, поддерживает фашизм или нет, — рассказывает Анна, мать пострадавшего Дениса. — Разумеется, он ответил, что не поддерживает, но толпа сразу кинулась с кулаками".За друга попытался заступиться Сергей, однако ему залили лицо из перцового баллончика, после чего также принялись избивать. Часть потасовки засняли камеры видеонаблюдения, расположенные рядом с магазином, возле которого все происходило. На кадрах видно, как один из пострадавших сидит на асфальте и держится за лицо. Друзья пытаются помочь ему, однако хулиганы мешают и вновь провоцируют драку."Когда сын хотел вызвать скорую, к нему подбежал один из нападавших и направил в сторону головы то ли ракетницу, то ли пистолет, — говорит Жанна, мать другого подростка. — Не знаю, чем бы все закончилось, если бы он не положил трубку".Избиение продолжалось несколько минут, после чего хулиганы наконец ретировались, а пострадавшим оказали помощь друзья."Денис пришел домой весь в крови,— продолжает Анна. — Мы сразу поехали в травмпункт, зафиксировали ушибы головы и лица. Врачи даже предложили лечь в больницу, но мы отказались — сыну надо было сдавать выпускные экзамены. У Сергея тоже диагностировали ушибы и ожог роговицы глаза".Родители хотели обратиться в полицию, но дети отговорили — опасались мести со стороны хулиганов. Те угрожали, что выследят школьников по одному и изобьют еще жестче.Закрытый каналХотя заявление в тот вечер никто не написал, на следующий день нападавшие все равно попытались воплотить слова в действия: толпой рыскали по району и искали избитых накануне подростков. Лишь после этого школьники вместе с родителями отправились в отдел МВД "Покровское-Стрешнево", на подведомственной территории которого произошло нападение."Полицейские приняли заявление, но едва ли не в открытую сказали, что людей у них не хватает и вряд ли этой историей кто-то будет заниматься, - добавляет Анна".В тот же день сотрудники МВД вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. "В документе написали, что сообщение об избиении поступило в отдел полиции из травмпункта, после чего я якобы отказалась писать заявление, — говорит Анна. — Но это полная ерунда, я ни от чего не отказывалась".Избитые подростки тем временем сами выяснили, что банда насчитывает около 30 человек, большинство живет в районе станций метро "Планерная" и "Сходненская". Они ведут закрытый телеграм-канал, куда выкладывают записи с нападениями. Причем попасть в интернет-сообщество может далеко не каждый — для этого необходимо специальное приглашение.Новые нападенияПока родители Сергея пытались достучаться до правоохранительных органов, ему еще раз пришлось столкнуться с агрессивной компанией. На этот раз школьник был один, и на помощь никто не пришел."Вечером 28 июня сын сидел на лавке недалеко от "Тушинской" и ждал друзей, —рассказывает Нина, мать Сергея. — Неожиданно его ударили со спины в затылок. Затем двое человек схватили за руки и держали, пока остальные избивали. Причем били в основном по голове. Прохожие в конфликт предпочли не вмешиваться".На этот раз врачи диагностировали не только сильные ушибы мягких тканей лица, но и сотрясение головного мозга, а также повреждение глаза. Родители написали еще одно заявление в отдел полиции "Покровское-Стрешнево", однако с тех пор с ними на связь никто из сотрудников не выходил."Мы вместе все равно намерены добиваться возбуждения уголовного дела, тем более что, по словам жителей Тушино, эта банда продолжает избивать людей, причем уже и взрослых, — добавляет Нина. — На днях, например, пострадала молодая пара, гулявшая с младенцем".Родители потерпевших обратились в районную прокуратуру. По их словам, там заверили, что возьмут ситуацию на контроль и очень удивились, когда узнали, что полицейские вынесли отказ в возбуждении уголовного дела непосредственно в день написания заявления, вероятно, даже не проведя никакой доследственной проверки.В пресс-службе ГУ МВД по городу Москве сообщили РИА Новости, что заявления по факту избиения действительно поступали, и сейчас сотрудники отдела по району "Покровское-Стрешнево" проводят дополнительную проверку. По словам полицейских, с которыми пообщался корреспондент агентства, проблема нехватки кадров действительно есть, и она затрагивает всю систему МВД в целом. В некоторых райотделах некомплект достигает 50 и более процентов, поэтому на каждого полицейского приходится слишком много заявлений. Проработать их все практически невозможно.

https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html

https://ria.ru/20240911/kriminal--1971871545.html

https://ria.ru/20240903/kriminal-1970046154.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, москва