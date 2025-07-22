https://ria.ru/20250722/kozlyata-2030582815.html

В Московском зоопарке родились три таджикских винторогих козленка

В Московском зоопарке родились три таджикских винторогих козленка - РИА Новости, 22.07.2025

В Московском зоопарке родились три таджикских винторогих козленка

Три таджикских винторогих козленка появились на свет в Московском зоопарке, их уже можно увидеть на экспозиции "Турья горка" на Новой территории, сообщается в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:11:00+03:00

2025-07-22T12:11:00+03:00

2025-07-22T12:11:00+03:00

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три таджикских винторогих козленка появились на свет в Московском зоопарке, их уже можно увидеть на экспозиции "Турья горка" на Новой территории, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Таджикский винторогий козел, его еще называют мархур, получил свое название благодаря спирально закрученным рогам, напоминающим гигантский штопор. "В Московском зоопарке родились три таджикских винторогих козленка. Посетители уже могут видеть их на комплексной экспозиции "Турья горка" на Новой территории. Сейчас там живут взрослый альфа-самец, две самки-мамы, их малыши, а также подросшие детеныши, родившиеся несколько лет назад", - говорится в сообщении. Первый самец появился на свет 13 июня, он весил 2,1 килограмма, приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой. Спустя несколько дней, 18 июня, у другой самки родилась двойня, что бывает редко. Новорожденные – это самец весом 2,3 килограмма и самка с чуть меньшим весом, но в пределах нормы - 1,7 килограмма. О детенышах заботятся мамы, кормят молоком и присматривают за ними.

https://ria.ru/20250716/kozljata-2029449079.html

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светлана акулова, московский зоопарк