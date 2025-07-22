https://ria.ru/20250722/kompleks-2030550534.html

Ликсутов: при поддержке города в Зеленограде возводится промстройкомплекс

Ликсутов: при поддержке города в Зеленограде возводится промстройкомплекс - РИА Новости, 22.07.2025

Ликсутов: при поддержке города в Зеленограде возводится промстройкомплекс

В Зеленограде при поддержке властей Москвы строится производственный комплекс для компаний стройиндустрии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:13:00+03:00

2025-07-22T10:13:00+03:00

2025-07-22T13:30:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Зеленограде при поддержке властей Москвы строится производственный комплекс для компаний стройиндустрии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Производственный комплекс для компаний "1-й ДСК" и "Лайф Инжиниринг" станет третьим из четырех таких объектов в районе Савелки, он возводится в рамках масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда. Сегодня на объекте выполняются строительно-монтажные работы."В соответствии с поручением Сергея Собянина в столице продолжается реализация проектов по развитию промышленной инфраструктуры. Например, в Зеленограде строится комплекс из четырех производств различного назначения, где планируется выпускать окна, газобетонные блоки и готовые модули. Его создание стало возможным благодаря сразу двум ключевым мерам поддержки города. За счет статуса масштабного инвестиционного проекта инвестор смог арендовать земельный участок на льготных условиях. А благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда после завершения строительства всех предприятий комплекс обеспечит более 600 новых рабочих мест для жителей столицы. Это укрепит производственный потенциал города и повысит уровень занятости населения", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города.Строящийся завод "1-й ДСК" предназначен для выпуска оконных и дверных систем, а также фасадов с применением стекла и алюминия. Годовой объём выпуска составит до 279 тысяч квадратных метров ПВХ-конструкций, 82 тысяч квадратных метров изделий с тёплым остеклением и 184 тысяч квадратных метров – с холодным. Предприятие "Лайф Инжиниринг" (входит в ГК "Ларта") будет производить до 40 тысяч квадратных метров модульных конструкций с остеклением ежегодно."В ЗелАО продолжается строительство промышленного объекта, который станет частью современной инфраструктуры города. Реализация проекта позволит создать свыше 100 рабочих мест для жителей округа и откроет дополнительные возможности для трудоустройства рядом с домом. Новый объект общей площадью более 17 тысяч квадратных метров разместится в районе Савелки", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Земельные участки для строительства производств город предоставляет в рамках реализации программы масштабных инвестиционных проектов по льготной ставке один рубль в год.В свою очередь, программа стимулирования создания мест приложения труда с 2020 года охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них - промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Реализация проектов позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

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