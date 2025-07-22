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Кличко раскритиковал решение Рады об отмене независимости НАБУ и САП - РИА Новости, 22.07.2025
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17:20 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/klichko-2030674464.html
Кличко раскритиковал решение Рады об отмене независимости НАБУ и САП
Кличко раскритиковал решение Рады об отмене независимости НАБУ и САП - РИА Новости, 22.07.2025
Кличко раскритиковал решение Рады об отмене независимости НАБУ и САП
Принятие закона об отмене независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не приближает... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:20:00+03:00
2025-07-22T17:20:00+03:00
в мире
украина
киев
виталий кличко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
евросоюз
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Принятие закона об отмене независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не приближает Украину к ЕС, демократии, верховенству права и законности, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Ранее во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость двух названных ведомств. "Сегодняшнее решение Верховной рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому Союзу. Точно не приближает к демократии, верховенству права и законности… Похоже, авторы и исполнители таких "новшеств" уверовали в безнаказанность своего произвола. И все быстрее тянут Украину в авторитаризм. Прикрываясь войной, уничтожая антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывая рот активистам и журналистам", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Кличко добавил, что остается немало вопросов относительно независимости, беспристрастности и соблюдения процедур законности всеми правоохранительными органами Украины. "Но систему нужно менять, а не делать ее бультерьером власти… И не забывать, что за все действия рано или поздно придется нести ответственность - как политическую, так и по закону", - подчеркнул мэр Киева. Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030606952.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Евросоюз
Кличко раскритиковал решение Рады об отмене независимости НАБУ и САП

Кличко: отмена независимости НАБУ и САП не приближает Украину к ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Принятие закона об отмене независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не приближает Украину к ЕС, демократии, верховенству права и законности, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость двух названных ведомств.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Рогов рассказал, почему Зеленский пошел на зачистку НАБУ
Вчера, 13:41
"Сегодняшнее решение Верховной рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому Союзу. Точно не приближает к демократии, верховенству права и законности… Похоже, авторы и исполнители таких "новшеств" уверовали в безнаказанность своего произвола. И все быстрее тянут Украину в авторитаризм. Прикрываясь войной, уничтожая антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывая рот активистам и журналистам", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Кличко добавил, что остается немало вопросов относительно независимости, беспристрастности и соблюдения процедур законности всеми правоохранительными органами Украины. "Но систему нужно менять, а не делать ее бультерьером власти… И не забывать, что за все действия рано или поздно придется нести ответственность - как политическую, так и по закону", - подчеркнул мэр Киева.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Раде требовали быстрее отменить независимость НАБУ, пишет FT
Вчера, 15:57
 
В миреУкраинаКиевВиталий КличкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныЕвросоюз
 
 
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