Кличко раскритиковал решение Рады об отмене независимости НАБУ и САП
Кличко: отмена независимости НАБУ и САП не приближает Украину к ЕС
Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Принятие закона об отмене независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не приближает Украину к ЕС, демократии, верховенству права и законности, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость двух названных ведомств.
"Сегодняшнее решение Верховной рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому Союзу. Точно не приближает к демократии, верховенству права и законности… Похоже, авторы и исполнители таких "новшеств" уверовали в безнаказанность своего произвола. И все быстрее тянут Украину в авторитаризм. Прикрываясь войной, уничтожая антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывая рот активистам и журналистам", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Кличко добавил, что остается немало вопросов относительно независимости, беспристрастности и соблюдения процедур законности всеми правоохранительными органами Украины. "Но систему нужно менять, а не делать ее бультерьером власти… И не забывать, что за все действия рано или поздно придется нести ответственность - как политическую, так и по закону", - подчеркнул мэр Киева.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.