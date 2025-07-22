https://ria.ru/20250722/kirov-2030678425.html

В Кирове ищут пенсионерку, обокравшую спящего подростка в подъезде

В Кирове ищут пенсионерку, обокравшую спящего подростка в подъезде - РИА Новости, 22.07.2025

В Кирове ищут пенсионерку, обокравшую спящего подростка в подъезде

Сотрудники полиции в Кирове разыскивают пожилую женщину, которая, согласно записям камер видеонаблюдения, забрала у спящего в подъезде подростка мобильный... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:28:00+03:00

2025-07-22T17:28:00+03:00

2025-07-22T17:53:00+03:00

происшествия

киров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кирове разыскивают пожилую женщину, которая, согласно записям камер видеонаблюдения, забрала у спящего в подъезде подростка мобильный телефон, кошелек и рюкзак, сообщило УМВД региона. "Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Кирову устанавливают личность причастной к совершению кражи. Свободным доступом у потерпевших были похищены рюкзак с кошельком и мобильный телефон. Суммарный причинённый ущерб составил 18 тысяч рублей. У полицейских есть основания полагать, что к совершению может быть причастна женщина, попавшая на запись камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении. На опубликованном видео аккуратно одетая женщина перешагивает через спящего на ступенях в подъезде подростка, а затем, поглядев в угол, где находится камера наблюдения, возвращается и что-то забирает из его рук и кладет себе в сумку. Выйдя из подъезда, она замечает лежащий рюкзак, перетряхивает его, стоя прямо под установленной над входом видеокамерой, а затем перекладывает к себе вещи, в том числе зонт и кошелек, после чего решительно забирает и рюкзак тоже. Кировчан, которые узнали дерзкую пенсионерку, просят сообщить ее данные в полицию.

https://ria.ru/20250718/yugra-2029934440.html

киров

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происшествия, киров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)