https://ria.ru/20250722/kirov-2030678425.html
В Кирове ищут пенсионерку, обокравшую спящего подростка в подъезде
В Кирове ищут пенсионерку, обокравшую спящего подростка в подъезде - РИА Новости, 22.07.2025
В Кирове ищут пенсионерку, обокравшую спящего подростка в подъезде
Сотрудники полиции в Кирове разыскивают пожилую женщину, которая, согласно записям камер видеонаблюдения, забрала у спящего в подъезде подростка мобильный... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:28:00+03:00
2025-07-22T17:28:00+03:00
2025-07-22T17:53:00+03:00
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кирове разыскивают пожилую женщину, которая, согласно записям камер видеонаблюдения, забрала у спящего в подъезде подростка мобильный телефон, кошелек и рюкзак, сообщило УМВД региона. "Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Кирову устанавливают личность причастной к совершению кражи. Свободным доступом у потерпевших были похищены рюкзак с кошельком и мобильный телефон. Суммарный причинённый ущерб составил 18 тысяч рублей. У полицейских есть основания полагать, что к совершению может быть причастна женщина, попавшая на запись камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении. На опубликованном видео аккуратно одетая женщина перешагивает через спящего на ступенях в подъезде подростка, а затем, поглядев в угол, где находится камера наблюдения, возвращается и что-то забирает из его рук и кладет себе в сумку. Выйдя из подъезда, она замечает лежащий рюкзак, перетряхивает его, стоя прямо под установленной над входом видеокамерой, а затем перекладывает к себе вещи, в том числе зонт и кошелек, после чего решительно забирает и рюкзак тоже. Кировчан, которые узнали дерзкую пенсионерку, просят сообщить ее данные в полицию.
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происшествия, киров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Киров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кирове ищут пенсионерку, обокравшую спящего подростка в подъезде
В Кирове ищут женщину, похитившую у подростка телефон и кошелек в подъезде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кирове разыскивают пожилую женщину, которая, согласно записям камер видеонаблюдения, забрала у спящего в подъезде подростка мобильный телефон, кошелек и рюкзак, сообщило УМВД региона.
"Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Кирову
устанавливают личность причастной к совершению кражи. Свободным доступом у потерпевших были похищены рюкзак с кошельком и мобильный телефон. Суммарный причинённый ущерб составил 18 тысяч рублей. У полицейских есть основания полагать, что к совершению может быть причастна женщина, попавшая на запись камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео аккуратно одетая женщина перешагивает через спящего на ступенях в подъезде подростка, а затем, поглядев в угол, где находится камера наблюдения, возвращается и что-то забирает из его рук и кладет себе в сумку. Выйдя из подъезда, она замечает лежащий рюкзак, перетряхивает его, стоя прямо под установленной над входом видеокамерой, а затем перекладывает к себе вещи, в том числе зонт и кошелек, после чего решительно забирает и рюкзак тоже.
Кировчан, которые узнали дерзкую пенсионерку, просят сообщить ее данные в полицию.