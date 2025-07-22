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Юрист оценил перспективы дела директора МХАТа Кехмана - РИА Новости, 22.07.2025
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02:31 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/kehman-2030521278.html
Юрист оценил перспективы дела директора МХАТа Кехмана
Юрист оценил перспективы дела директора МХАТа Кехмана - РИА Новости, 22.07.2025
Юрист оценил перспективы дела директора МХАТа Кехмана
Директор МХАТа Владимир Кехман может получить по делу о растрате срок до десяти лет лишения свободы, смягчения наказания ожидать не стоит, рассказал РИА Новости РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:31:00+03:00
2025-07-22T02:31:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
владимир кехман
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Директор МХАТа Владимир Кехман может получить по делу о растрате срок до десяти лет лишения свободы, смягчения наказания ожидать не стоит, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Осведомленный источник сообщил 10 июля РИА Новости, что Кехману предъявили обвинение в растрате. "За инкриминируемые преступления УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. Учитывая доказательную базу... и отказ в признании вины, смягчения наказания ждать не стоит", - рассказал Хаминский. Юрист напомнил, что Кехману предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ "Растрата в особо крупном размере", и отметил, что речь идет о хищении порядка 1 миллиарда рублей, выделенных на ремонт театра. "Примечательно, что фигурант является официальным банкротом с долгами в 17,8 миллиарда рублей, но при этом его семья годами несла многомиллионные расходы, несоразмерные скромной зарплате директора", - обратил внимание Хаминский.
https://ria.ru/20250710/mkhat-2028258843.html
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, владимир кехман
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Владимир Кехман
Юрист оценил перспективы дела директора МХАТа Кехмана

Юрист Хаминский: директору МХАТа Кехману грозит до десяти лет лишения свободы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВладимир Кехман
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Владимир Кехман. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Директор МХАТа Владимир Кехман может получить по делу о растрате срок до десяти лет лишения свободы, смягчения наказания ожидать не стоит, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Осведомленный источник сообщил 10 июля РИА Новости, что Кехману предъявили обвинение в растрате.
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Гендиректор МХАТ задолжал по кредитам более 17 миллиардов рублей
10 июля, 03:56
"За инкриминируемые преступления УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. Учитывая доказательную базу... и отказ в признании вины, смягчения наказания ждать не стоит", - рассказал Хаминский.
Юрист напомнил, что Кехману предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ "Растрата в особо крупном размере", и отметил, что речь идет о хищении порядка 1 миллиарда рублей, выделенных на ремонт театра.
"Примечательно, что фигурант является официальным банкротом с долгами в 17,8 миллиарда рублей, но при этом его семья годами несла многомиллионные расходы, несоразмерные скромной зарплате директора", - обратил внимание Хаминский.
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