https://ria.ru/20250722/kehman-2030521278.html
Юрист оценил перспективы дела директора МХАТа Кехмана
Юрист оценил перспективы дела директора МХАТа Кехмана - РИА Новости, 22.07.2025
Юрист оценил перспективы дела директора МХАТа Кехмана
Директор МХАТа Владимир Кехман может получить по делу о растрате срок до десяти лет лишения свободы, смягчения наказания ожидать не стоит, рассказал РИА Новости РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:31:00+03:00
2025-07-22T02:31:00+03:00
2025-07-22T02:31:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
владимир кехман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028155691_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_73699711a302d494d1f388a9b65c926d.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Директор МХАТа Владимир Кехман может получить по делу о растрате срок до десяти лет лишения свободы, смягчения наказания ожидать не стоит, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Осведомленный источник сообщил 10 июля РИА Новости, что Кехману предъявили обвинение в растрате. "За инкриминируемые преступления УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. Учитывая доказательную базу... и отказ в признании вины, смягчения наказания ждать не стоит", - рассказал Хаминский. Юрист напомнил, что Кехману предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ "Растрата в особо крупном размере", и отметил, что речь идет о хищении порядка 1 миллиарда рублей, выделенных на ремонт театра. "Примечательно, что фигурант является официальным банкротом с долгами в 17,8 миллиарда рублей, но при этом его семья годами несла многомиллионные расходы, несоразмерные скромной зарплате директора", - обратил внимание Хаминский.
https://ria.ru/20250710/mkhat-2028258843.html
https://ria.ru/20250709/moskva-2028217760.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028155691_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_63257fdffd2b41db967accd5a876edef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, владимир кехман
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Владимир Кехман
Юрист оценил перспективы дела директора МХАТа Кехмана
Юрист Хаминский: директору МХАТа Кехману грозит до десяти лет лишения свободы
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Директор МХАТа Владимир Кехман может получить по делу о растрате срок до десяти лет лишения свободы, смягчения наказания ожидать не стоит, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Осведомленный источник сообщил 10 июля РИА Новости, что Кехману предъявили обвинение в растрате.
"За инкриминируемые преступления УК РФ
предусматривает до десяти лет лишения свободы. Учитывая доказательную базу... и отказ в признании вины, смягчения наказания ждать не стоит", - рассказал Хаминский
.
Юрист напомнил, что Кехману предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ "Растрата в особо крупном размере", и отметил, что речь идет о хищении порядка 1 миллиарда рублей, выделенных на ремонт театра.
"Примечательно, что фигурант является официальным банкротом с долгами в 17,8 миллиарда рублей, но при этом его семья годами несла многомиллионные расходы, несоразмерные скромной зарплате директора", - обратил внимание Хаминский.