https://ria.ru/20250722/kartapolov-2030723170.html

В Госдуме разъяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу

В Госдуме разъяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу - РИА Новости, 22.07.2025

В Госдуме разъяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу

Законопроект о призыве на военную службу в течение года нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:42:00+03:00

2025-07-22T20:42:00+03:00

2025-07-22T20:42:00+03:00

общество

россия

андрей картаполов

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андрей красов

госдума рф

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Законопроект о призыве на военную службу в течение года нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, соавтор законопроекта Андрей Картаполов. В Государственную думу во вторник внесли проект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента России Владимира Путина. Авторами законопроекта выступили Картаполов и первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов. В документе отмечается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет проходить отправка граждан к местам прохождения военной службы. "Для того (нужно - ред.), чтобы систематизировать работу военных комиссариатов, у которых два раза в год - аврал, а это все можно сделать аккуратно: они будут спокойно работать с призывниками, к ним будут спокойно приходить в удобное для них время, проходить медкомиссию, профотбор, и при условии соответствия всем параметрам их в установленные сроки потом пригласят, и они поедут", - сказал агентству Картаполов.

https://ria.ru/20250707/zakon-2027689687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, россия, андрей картаполов, владимир путин, андрей красов, госдума рф