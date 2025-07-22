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В Госдуме разъяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу - РИА Новости, 22.07.2025
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20:42 22.07.2025
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В Госдуме разъяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу
В Госдуме разъяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу - РИА Новости, 22.07.2025
В Госдуме разъяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу
Законопроект о призыве на военную службу в течение года нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:42:00+03:00
2025-07-22T20:42:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Законопроект о призыве на военную службу в течение года нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, соавтор законопроекта Андрей Картаполов. В Государственную думу во вторник внесли проект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента России Владимира Путина. Авторами законопроекта выступили Картаполов и первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов. В документе отмечается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет проходить отправка граждан к местам прохождения военной службы. "Для того (нужно - ред.), чтобы систематизировать работу военных комиссариатов, у которых два раза в год - аврал, а это все можно сделать аккуратно: они будут спокойно работать с призывниками, к ним будут спокойно приходить в удобное для них время, проходить медкомиссию, профотбор, и при условии соответствия всем параметрам их в установленные сроки потом пригласят, и они поедут", - сказал агентству Картаполов.
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общество, россия, андрей картаполов, владимир путин, андрей красов, госдума рф
Общество, Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Андрей Красов, Госдума РФ
В Госдуме разъяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу

Картаполов: новый проект о призыве нужен для систематизации работы военкоматов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Законопроект о призыве на военную службу в течение года нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, соавтор законопроекта Андрей Картаполов.
В Государственную думу во вторник внесли проект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента России Владимира Путина. Авторами законопроекта выступили Картаполов и первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов. В документе отмечается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет проходить отправка граждан к местам прохождения военной службы.
"Для того (нужно - ред.), чтобы систематизировать работу военных комиссариатов, у которых два раза в год - аврал, а это все можно сделать аккуратно: они будут спокойно работать с призывниками, к ним будут спокойно приходить в удобное для них время, проходить медкомиссию, профотбор, и при условии соответствия всем параметрам их в установленные сроки потом пригласят, и они поедут", - сказал агентству Картаполов.
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