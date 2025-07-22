В Госдуме разъяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу
Картаполов: новый проект о призыве нужен для систематизации работы военкоматов
Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Законопроект о призыве на военную службу в течение года нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, соавтор законопроекта Андрей Картаполов.
В Государственную думу во вторник внесли проект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента России Владимира Путина. Авторами законопроекта выступили Картаполов и первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов. В документе отмечается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет проходить отправка граждан к местам прохождения военной службы.
"Для того (нужно - ред.), чтобы систематизировать работу военных комиссариатов, у которых два раза в год - аврал, а это все можно сделать аккуратно: они будут спокойно работать с призывниками, к ним будут спокойно приходить в удобное для них время, проходить медкомиссию, профотбор, и при условии соответствия всем параметрам их в установленные сроки потом пригласят, и они поедут", - сказал агентству Картаполов.