Землю из Фукусимы используют около канцелярии премьера Японии
Дезактивированную землю из Фукусимы используют около канцелярии премьера Японии
© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Два кубометра дезактивированной после аварии на АЭС "Фукусима-1" земли использовали в саду канцелярии премьер-министра Японии, заявил на пресс-конференции во вторник генсекретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Правительство проявило инициативу и для обеспечения широкого понимания населения продвигает повторное использование этой земли, в связи с чем и с проявленным желанием премьер-министра Сигэру Исибы позавчера были закончены работы по повторному использованию дезактивированной земли перед канцелярией премьер-министра", - сказал Хаяси.
На территорию около канцелярии премьер-министра было привезено 2 кубометра земли, оставшейся после работ по дезактивации почвы в префектуре Фукусима из-за аварии на АЭС "Фукусима-1". Ее выложили прямоугольником 2 метра в длину и 60 сантиметров в высоту, засыпали сверху обычной землей и высадили садовую траву.
Сейчас в префектуре Фукусима хранится 14,1 миллиона кубометров дезактивированной земли. По закону она должна быть утилизирована за пределами префектуры к марту 2045 года.
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