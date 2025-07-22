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Землю из Фукусимы используют около канцелярии премьера Японии - РИА Новости, 22.07.2025
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06:04 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/japonija-2030531156.html
Землю из Фукусимы используют около канцелярии премьера Японии
Землю из Фукусимы используют около канцелярии премьера Японии - РИА Новости, 22.07.2025
Землю из Фукусимы используют около канцелярии премьера Японии
Два кубометра дезактивированной после аварии на АЭС "Фукусима-1" земли использовали в саду канцелярии премьер-министра Японии, заявил на пресс-конференции во... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:04:00+03:00
2025-07-22T06:04:00+03:00
в мире
япония
фукусима (префектура)
есимаса хаяси
сигэру исиба
фукусима-1
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ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Два кубометра дезактивированной после аварии на АЭС "Фукусима-1" земли использовали в саду канцелярии премьер-министра Японии, заявил на пресс-конференции во вторник генсекретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Правительство проявило инициативу и для обеспечения широкого понимания населения продвигает повторное использование этой земли, в связи с чем и с проявленным желанием премьер-министра Сигэру Исибы позавчера были закончены работы по повторному использованию дезактивированной земли перед канцелярией премьер-министра", - сказал Хаяси. На территорию около канцелярии премьер-министра было привезено 2 кубометра земли, оставшейся после работ по дезактивации почвы в префектуре Фукусима из-за аварии на АЭС "Фукусима-1". Ее выложили прямоугольником 2 метра в длину и 60 сантиметров в высоту, засыпали сверху обычной землей и высадили садовую траву. Сейчас в префектуре Фукусима хранится 14,1 миллиона кубометров дезактивированной земли. По закону она должна быть утилизирована за пределами префектуры к марту 2045 года.
https://ria.ru/20250423/fukusima-2012873719.html
https://ria.ru/20241104/fukusima-1981766400.html
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в мире, япония, фукусима (префектура), есимаса хаяси, сигэру исиба, фукусима-1, земля
В мире, Япония, Фукусима (префектура), Есимаса Хаяси, Сигэру Исиба, Фукусима-1, Земля
Землю из Фукусимы используют около канцелярии премьера Японии

Дезактивированную землю из Фукусимы используют около канцелярии премьера Японии

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Два кубометра дезактивированной после аварии на АЭС "Фукусима-1" земли использовали в саду канцелярии премьер-министра Японии, заявил на пресс-конференции во вторник генсекретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Правительство проявило инициативу и для обеспечения широкого понимания населения продвигает повторное использование этой земли, в связи с чем и с проявленным желанием премьер-министра Сигэру Исибы позавчера были закончены работы по повторному использованию дезактивированной земли перед канцелярией премьер-министра", - сказал Хаяси.
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На территорию около канцелярии премьер-министра было привезено 2 кубометра земли, оставшейся после работ по дезактивации почвы в префектуре Фукусима из-за аварии на АЭС "Фукусима-1". Ее выложили прямоугольником 2 метра в длину и 60 сантиметров в высоту, засыпали сверху обычной землей и высадили садовую траву.
Сейчас в префектуре Фукусима хранится 14,1 миллиона кубометров дезактивированной земли. По закону она должна быть утилизирована за пределами префектуры к марту 2045 года.
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В миреЯпонияФукусима (префектура)Есимаса ХаясиСигэру ИсибаФукусима-1Земля
 
 
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