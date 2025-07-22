https://ria.ru/20250722/jakutija-2030530988.html

Села в двух районах Якутии освободились от воды

Села в двух районах Якутии освободились от воды - РИА Новости, 22.07.2025

Села в двух районах Якутии освободились от воды

Села в Оймяконском и Момском районах Якутии освобождены от воды, правительственная группа подсчитывает ущерб от паводка, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T06:01:00+03:00

2025-07-22T06:01:00+03:00

2025-07-22T06:01:00+03:00

момский район

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Села в Оймяконском и Момском районах Якутии освобождены от воды, правительственная группа подсчитывает ущерб от паводка, сообщает оперативный штаб республики. "На сегодняшний день в республике отмечается положительная динамика по снижению уровней воды в зоне подтопления. В Оймяконском и Момском районах все населённые пункты освобождены от воды", - сообщил на брифинге оперштаба первый заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Айаал Вензель. По его информации, на утро вторника в республике остаётся подтопленной одна дворовая территория в селе Куберганя Абыйского района. "На данный момент на территориях районов ведётся подсчёт ущерба. В Оймяконском и Абыйском районах работают правительственная группа, спасатели, обеспечивается доставка гуманитарной помощи. Ситуация на контроле. Все оперативные службы функционируют в режиме повышенной готовности", - добавил Вензель. Ранее сообщалось, что детей из пострадавшего от паводка Оймяконского района вывезли в оздоровительный лагерь, в селах продолжается подсчет ущерба.

https://ria.ru/20250719/pavodok-2030319225.html

https://ria.ru/20250722/jakutija-2030525805.html

момский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

момский район, республика саха (якутия), происшествия