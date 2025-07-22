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Села в двух районах Якутии освободились от воды - РИА Новости, 22.07.2025
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06:01 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/jakutija-2030530988.html
Села в двух районах Якутии освободились от воды
Села в двух районах Якутии освободились от воды - РИА Новости, 22.07.2025
Села в двух районах Якутии освободились от воды
Села в Оймяконском и Момском районах Якутии освобождены от воды, правительственная группа подсчитывает ущерб от паводка, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:01:00+03:00
2025-07-22T06:01:00+03:00
момский район
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Села в Оймяконском и Момском районах Якутии освобождены от воды, правительственная группа подсчитывает ущерб от паводка, сообщает оперативный штаб республики. "На сегодняшний день в республике отмечается положительная динамика по снижению уровней воды в зоне подтопления. В Оймяконском и Момском районах все населённые пункты освобождены от воды", - сообщил на брифинге оперштаба первый заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Айаал Вензель. По его информации, на утро вторника в республике остаётся подтопленной одна дворовая территория в селе Куберганя Абыйского района. "На данный момент на территориях районов ведётся подсчёт ущерба. В Оймяконском и Абыйском районах работают правительственная группа, спасатели, обеспечивается доставка гуманитарной помощи. Ситуация на контроле. Все оперативные службы функционируют в режиме повышенной готовности", - добавил Вензель. Ранее сообщалось, что детей из пострадавшего от паводка Оймяконского района вывезли в оздоровительный лагерь, в селах продолжается подсчет ущерба.
https://ria.ru/20250719/pavodok-2030319225.html
https://ria.ru/20250722/jakutija-2030525805.html
момский район
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момский район, республика саха (якутия), происшествия
Момский район, Республика Саха (Якутия), Происшествия
Села в двух районах Якутии освободились от воды

Села в двух районах Якутии освободились от воды, идет подсчет ущерба

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПаводки в Якутии
Паводки в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Пресс-служба МЧС РФ
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Села в Оймяконском и Момском районах Якутии освобождены от воды, правительственная группа подсчитывает ущерб от паводка, сообщает оперативный штаб республики.
"На сегодняшний день в республике отмечается положительная динамика по снижению уровней воды в зоне подтопления. В Оймяконском и Момском районах все населённые пункты освобождены от воды", - сообщил на брифинге оперштаба первый заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Айаал Вензель.
Работа спасателей в затопленных районах Якутии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В пострадавших от паводка селах Якутии начал спадать уровень воды
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По его информации, на утро вторника в республике остаётся подтопленной одна дворовая территория в селе Куберганя Абыйского района.
«
"На данный момент на территориях районов ведётся подсчёт ущерба. В Оймяконском и Абыйском районах работают правительственная группа, спасатели, обеспечивается доставка гуманитарной помощи. Ситуация на контроле. Все оперативные службы функционируют в режиме повышенной готовности", - добавил Вензель.
Ранее сообщалось, что детей из пострадавшего от паводка Оймяконского района вывезли в оздоровительный лагерь, в селах продолжается подсчет ущерба.
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Момский районРеспублика Саха (Якутия)Происшествия
 
 
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