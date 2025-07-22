Рейтинг@Mail.ru
В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/jakutija-2030517192.html
В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды
В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды - РИА Новости, 22.07.2025
В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды
Более 30 дворовых территорий освобождено от воды в Якутии, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T01:11:00+03:00
2025-07-22T01:11:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803608130_0:8:508:294_1920x0_80_0_0_bf889ac8cf7c9f6ce4c53225bd01401e.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 30 дворовых территорий освобождено от воды в Якутии, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "За сутки в двух населённых пунктах освобождено от воды 32 дворовые территории, в том числе 18 жилых дома", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что остаются подтопленными одна дворовая территория в Абыйском районе села Куберганя и один участок РАД "Оймякон". Ранее в Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка после обильных дождей.
https://ria.ru/20250721/avtomobil-2030465511.html
https://ria.ru/20250716/evakuatsiya-2029500538.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803608130_55:0:455:300_1920x0_80_0_0_2dc83c0ccd32006de17a66205eef6451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия), Происшествия
В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды

В Якутии за сутки более 32 дворовые территории освободились от воды

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПаводки в Якутии
Паводки в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Паводки в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 30 дворовых территорий освобождено от воды в Якутии, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
"За сутки в двух населённых пунктах освобождено от воды 32 дворовые территории, в том числе 18 жилых дома", - говорится в сообщении ведомства.
Последствия проливного дождя в Воронеже - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
ВСС рассказал о выплатах по каско на фоне бушующей непогоды
Вчера, 17:45
Отмечается, что остаются подтопленными одна дворовая территория в Абыйском районе села Куберганя и один участок РАД "Оймякон".
Ранее в Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка после обильных дождей.
Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Якутии эвакуируют детей из села Оймякон, затопленного паводком
16 июля, 15:52
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала