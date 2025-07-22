https://ria.ru/20250722/jakutija-2030517192.html

В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды

В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды - РИА Новости, 22.07.2025

В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды

Более 30 дворовых территорий освобождено от воды в Якутии, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T01:11:00+03:00

2025-07-22T01:11:00+03:00

2025-07-22T01:11:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 30 дворовых территорий освобождено от воды в Якутии, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "За сутки в двух населённых пунктах освобождено от воды 32 дворовые территории, в том числе 18 жилых дома", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что остаются подтопленными одна дворовая территория в Абыйском районе села Куберганя и один участок РАД "Оймякон". Ранее в Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка после обильных дождей.

https://ria.ru/20250721/avtomobil-2030465511.html

https://ria.ru/20250716/evakuatsiya-2029500538.html

республика саха (якутия)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), происшествия