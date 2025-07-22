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В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды
В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды - РИА Новости, 22.07.2025
В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды
Более 30 дворовых территорий освобождено от воды в Якутии, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T01:11:00+03:00
2025-07-22T01:11:00+03:00
2025-07-22T01:11:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 30 дворовых территорий освобождено от воды в Якутии, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "За сутки в двух населённых пунктах освобождено от воды 32 дворовые территории, в том числе 18 жилых дома", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что остаются подтопленными одна дворовая территория в Абыйском районе села Куберганя и один участок РАД "Оймякон". Ранее в Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка после обильных дождей.
https://ria.ru/20250721/avtomobil-2030465511.html
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия), Происшествия
В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды
В Якутии за сутки более 32 дворовые территории освободились от воды