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ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 22.07.2025
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06:10 22.07.2025 (обновлено: 06:28 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/izrail-2030531600.html
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 22.07.2025
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:10:00+03:00
2025-07-22T06:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - сообщает армия. ЦАХАЛ также добавил, что сирены воздушной тревоги включились в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена.
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в мире, йемен, израиль
В мире, Йемен, Израиль
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена

Армия Израиля заявила, что работает над перехватом выпущенной из Йемена ракеты

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом.
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - сообщает армия.
ЦАХАЛ также добавил, что сирены воздушной тревоги включились в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена.
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