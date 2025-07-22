https://ria.ru/20250722/izrail-2030531600.html
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 22.07.2025
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:10:00+03:00
2025-07-22T06:10:00+03:00
2025-07-22T06:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - сообщает армия. ЦАХАЛ также добавил, что сирены воздушной тревоги включились в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, израиль
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена
Армия Израиля заявила, что работает над перехватом выпущенной из Йемена ракеты