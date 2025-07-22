https://ria.ru/20250722/izrail-2030531600.html

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 22.07.2025

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T06:10:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - сообщает армия. ЦАХАЛ также добавил, что сирены воздушной тревоги включились в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена.

https://ria.ru/20250721/izrail-2030512432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, израиль