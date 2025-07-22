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Израильские военные задержали двух сотрудников ВОЗ в Газе - РИА Новости, 22.07.2025
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00:24 22.07.2025 (обновлено: 00:37 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/izrail-2030514521.html
Израильские военные задержали двух сотрудников ВОЗ в Газе
Израильские военные задержали двух сотрудников ВОЗ в Газе - РИА Новости, 22.07.2025
Израильские военные задержали двух сотрудников ВОЗ в Газе
Израильские военные задержали двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в их доме в Газе, оперативное присутствие организации в анклаве... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T00:24:00+03:00
2025-07-22T00:37:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 22 июл - РИА Новости. Израильские военные задержали двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в их доме в Газе, оперативное присутствие организации в анклаве подорвано, сообщила ВОЗ в соцсети X.В понедельник главы МИД 25 стран, большинство из которых находятся в Европе, подписали заявление с призывом к немедленному прекращению войны в Газе и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав."Израильские военные вошли в помещение, вынудив женщин и детей пешком эвакуироваться в сторону Аль-Маваси в условиях активного конфликта. На сотрудников (ВОЗ - ред.) мужского пола и членов их семей надели наручники, раздели, допросили на месте и подвергли досмотру под дулом пистолета. Двое сотрудников ВОЗ и двое членов их семей были задержаны. Трое из них позже были освобождены, в то время как один сотрудник остается под стражей", - сообщается в публикации.В организации добавили, что последнее распоряжение об эвакуации затронуло несколько помещений ВОЗ."В настоящее время оперативное присутствие в Газе ВОЗ, являющейся ведущим учреждением ООН в области здравоохранения, подорвано, что подрывает усилия по поддержанию разрушающейся системы здравоохранения и делает выживание более чем двух миллионов человек еще более недостижимым", - подчеркивают в организации.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа : были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 58 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа . По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
https://ria.ru/20250721/gaza-2030412391.html
https://ria.ru/20250719/ataka-2030114223.html
https://ria.ru/20250721/konflikt-1915630213.html
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в мире, воз, израиль, сектор газа, европа, ливан, оон, хамас
В мире, ВОЗ, Израиль, Сектор Газа, Европа, Ливан, ООН, ХАМАС
Израильские военные задержали двух сотрудников ВОЗ в Газе

Израильские военные задержали двух сотрудников ВОЗ в их доме в Газе

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 июл - РИА Новости. Израильские военные задержали двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в их доме в Газе, оперативное присутствие организации в анклаве подорвано, сообщила ВОЗ в соцсети X.
В понедельник главы МИД 25 стран, большинство из которых находятся в Европе, подписали заявление с призывом к немедленному прекращению войны в Газе и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав.
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"Израильские военные вошли в помещение, вынудив женщин и детей пешком эвакуироваться в сторону Аль-Маваси в условиях активного конфликта. На сотрудников (ВОЗ - ред.) мужского пола и членов их семей надели наручники, раздели, допросили на месте и подвергли досмотру под дулом пистолета. Двое сотрудников ВОЗ и двое членов их семей были задержаны. Трое из них позже были освобождены, в то время как один сотрудник остается под стражей", - сообщается в публикации.
В организации добавили, что последнее распоряжение об эвакуации затронуло несколько помещений ВОЗ.
"В настоящее время оперативное присутствие в Газе ВОЗ, являющейся ведущим учреждением ООН в области здравоохранения, подорвано, что подрывает усилия по поддержанию разрушающейся системы здравоохранения и делает выживание более чем двух миллионов человек еще более недостижимым", - подчеркивают в организации.
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Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 58 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа . По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
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