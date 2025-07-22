Рейтинг@Mail.ru
Объем инвестиций в подмосковной ОЭЗ "Дубна" составил 103 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:42 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/investitsii-2030659642.html
Объем инвестиций в подмосковной ОЭЗ "Дубна" составил 103 миллиарда рублей
Объем инвестиций в подмосковной ОЭЗ "Дубна" составил 103 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.07.2025
Объем инвестиций в подмосковной ОЭЗ "Дубна" составил 103 миллиарда рублей
Общий объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ "Дубна" за все время работы составил 103 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства —... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:42:00+03:00
2025-07-22T16:42:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587513195_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_34fa44807694866c855a773964ad8b02.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Общий объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ "Дубна" за все время работы составил 103 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. "В особой экономической зоне "Дубна" в статусе резидентов работают 162 компании. Общий объем инвестиций резидентов за все время работы оценивается в 103 миллиарда рублей. В прошлом году на территории ОЭЗ "Дубна" резиденты создали более 2,2 тысячи рабочих мест. Всего же на данный момент на предприятиях создано около 10 тысяч рабочих мест", — приводит пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области слова Зиновьевой. Она отметила, что больше всего резидентов в ОЭЗ "Дубна" работают в сфере проектирования сложных технических систем, на втором месте био- и медицинские технологии, на третьем — информационных технологии. Также компании-резиденты реализуют проекты в сфере создания новых композитных материалов, а также в сфере ядерно-физических и нанотехнологий. ОЭЗ "Дубна" входит в топ-3 рейтинга инвестпривлекательности особых экономических зон. В соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" на территории площадки для резидентов действует ряд льгот и налоговых преференций.
https://ria.ru/20250722/podmoskove-2030589529.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587513195_89:0:1225:852_1920x0_80_0_0_ae46c0c1601c2a668663dc81e86e4581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), инвестиции
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Инвестиции
Объем инвестиций в подмосковной ОЭЗ "Дубна" составил 103 миллиарда рублей

Объем инвестиций в подмосковной ОЭЗ "Дубна" составил 103 млрд рублей с 2005 года

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиОЭЗ "Дубна"
ОЭЗ Дубна - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
ОЭЗ "Дубна". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Общий объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ "Дубна" за все время работы составил 103 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
"В особой экономической зоне "Дубна" в статусе резидентов работают 162 компании. Общий объем инвестиций резидентов за все время работы оценивается в 103 миллиарда рублей. В прошлом году на территории ОЭЗ "Дубна" резиденты создали более 2,2 тысячи рабочих мест. Всего же на данный момент на предприятиях создано около 10 тысяч рабочих мест", — приводит пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области слова Зиновьевой.
Она отметила, что больше всего резидентов в ОЭЗ "Дубна" работают в сфере проектирования сложных технических систем, на втором месте био- и медицинские технологии, на третьем — информационных технологии. Также компании-резиденты реализуют проекты в сфере создания новых композитных материалов, а также в сфере ядерно-физических и нанотехнологий.
ОЭЗ "Дубна" входит в топ-3 рейтинга инвестпривлекательности особых экономических зон. В соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" на территории площадки для резидентов действует ряд льгот и налоговых преференций.
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Порядка 16 тысяч рабочих мест появилось в ОЭЗ Подмосковья
Вчера, 12:41
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Инвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала