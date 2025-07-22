https://ria.ru/20250722/investitsii-2030659642.html

Объем инвестиций в подмосковной ОЭЗ "Дубна" составил 103 миллиарда рублей

Объем инвестиций в подмосковной ОЭЗ "Дубна" составил 103 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.07.2025

Объем инвестиций в подмосковной ОЭЗ "Дубна" составил 103 миллиарда рублей

Общий объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ "Дубна" за все время работы составил 103 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства —... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:42:00+03:00

2025-07-22T16:42:00+03:00

2025-07-22T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Общий объем инвестиций резидентов подмосковной ОЭЗ "Дубна" за все время работы составил 103 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. "В особой экономической зоне "Дубна" в статусе резидентов работают 162 компании. Общий объем инвестиций резидентов за все время работы оценивается в 103 миллиарда рублей. В прошлом году на территории ОЭЗ "Дубна" резиденты создали более 2,2 тысячи рабочих мест. Всего же на данный момент на предприятиях создано около 10 тысяч рабочих мест", — приводит пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области слова Зиновьевой. Она отметила, что больше всего резидентов в ОЭЗ "Дубна" работают в сфере проектирования сложных технических систем, на втором месте био- и медицинские технологии, на третьем — информационных технологии. Также компании-резиденты реализуют проекты в сфере создания новых композитных материалов, а также в сфере ядерно-физических и нанотехнологий. ОЭЗ "Дубна" входит в топ-3 рейтинга инвестпривлекательности особых экономических зон. В соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" на территории площадки для резидентов действует ряд льгот и налоговых преференций.

https://ria.ru/20250722/podmoskove-2030589529.html

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