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Пять детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере под Ульяновском - РИА Новости, 22.07.2025
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11:45 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/infektsiya-2030575663.html
Пять детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере под Ульяновском
Пять детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере под Ульяновском - РИА Новости, 22.07.2025
Пять детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере под Ульяновском
Пять случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали у детей, отдыхающих в детском лагере в Чердаклинском районе Ульяновской области, ведется расследование,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:45:00+03:00
2025-07-22T11:45:00+03:00
происшествия
ульяновская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Пять случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали у детей, отдыхающих в детском лагере в Чердаклинском районе Ульяновской области, ведется расследование, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. "В связи с поступлением экстренных извещений о регистрации случаев острых кишечных инфекций у пяти детей, отдыхающих в лагере "Смарт" (детский оздоровительно-образовательный центр "Смарт"... по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район), управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области было незамедлительно организовано проведение санитарно-эпидемиологического расследования", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора отобрали пробы воды и пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды, а также провели лабораторное обследование заболевших и сотрудников лагеря. Эпидемиологическое расследование продолжается, надзорное ведомство взяло ситуацию на особый контроль.
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происшествия, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ульяновская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Пять детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере под Ульяновском

В Ульяновской области пять детей заболели кишечной инфекцией в детском лагере

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Пять случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали у детей, отдыхающих в детском лагере в Чердаклинском районе Ульяновской области, ведется расследование, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"В связи с поступлением экстренных извещений о регистрации случаев острых кишечных инфекций у пяти детей, отдыхающих в лагере "Смарт" (детский оздоровительно-образовательный центр "Смарт"... по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район), управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области было незамедлительно организовано проведение санитарно-эпидемиологического расследования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора отобрали пробы воды и пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды, а также провели лабораторное обследование заболевших и сотрудников лагеря.
Эпидемиологическое расследование продолжается, надзорное ведомство взяло ситуацию на особый контроль.
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СК расследует вспышку кишечной инфекции в лагере "Орленок" под Саратовом
20 июля, 16:44
 
ПроисшествияУльяновская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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