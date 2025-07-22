https://ria.ru/20250722/infektsiya-2030575663.html

Пять детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере под Ульяновском

Пять детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере под Ульяновском - РИА Новости, 22.07.2025

Пять детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере под Ульяновском

Пять случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали у детей, отдыхающих в детском лагере в Чердаклинском районе Ульяновской области, ведется расследование,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:45:00+03:00

2025-07-22T11:45:00+03:00

2025-07-22T11:45:00+03:00

происшествия

ульяновская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Пять случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали у детей, отдыхающих в детском лагере в Чердаклинском районе Ульяновской области, ведется расследование, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. "В связи с поступлением экстренных извещений о регистрации случаев острых кишечных инфекций у пяти детей, отдыхающих в лагере "Смарт" (детский оздоровительно-образовательный центр "Смарт"... по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район), управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области было незамедлительно организовано проведение санитарно-эпидемиологического расследования", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора отобрали пробы воды и пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды, а также провели лабораторное обследование заболевших и сотрудников лагеря. Эпидемиологическое расследование продолжается, надзорное ведомство взяло ситуацию на особый контроль.

https://ria.ru/20250720/infektsiya-2030282203.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)