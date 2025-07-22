https://ria.ru/20250722/gosduma-2030688311.html

Госдума приняла закон о праве заключенных на психологическую помощь

Госдума приняла закон о праве заключенных на психологическую помощь - РИА Новости, 22.07.2025

Госдума приняла закон о праве заключенных на психологическую помощь

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:57:00+03:00

2025-07-22T17:57:00+03:00

2025-07-22T17:57:00+03:00

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют право на психологическую помощь. В тексте закона сказано, что подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы следственного изолятора в порядке, определяемом соответственно Федеральной службой исполнения наказаний, и ФСБ России. При этом участие подозреваемых и обвиняемых в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия. Также отмечается, что материально-техническое обеспечение уголовно-исполнительной системы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий год в порядке и по нормам, которые установлены федеральным органом уголовно-исполнительной системы, если иное не установлено федеральными законами. Кроме того закон предусматривает право сотрудника уголовно-исполнительной системы лично или в составе подразделения применять спецсредства для задержания осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний, в случаях, если они оказывают физическое сопротивление или пытаются причинить вред окружающим либо себе.

https://ria.ru/20250122/gosduma-1994962151.html

https://ria.ru/20250220/psikholog-2000638575.html

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россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество