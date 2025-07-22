Госдума приняла закон о праве заключенных на психологическую помощь
ГД приняла закон о праве подозреваемых и обвиняемых на психологическую помощь
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют право на психологическую помощь.
В тексте закона сказано, что подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы следственного изолятора в порядке, определяемом соответственно Федеральной службой исполнения наказаний, и ФСБ России.
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При этом участие подозреваемых и обвиняемых в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия. Также отмечается, что материально-техническое обеспечение уголовно-исполнительной системы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий год в порядке и по нормам, которые установлены федеральным органом уголовно-исполнительной системы, если иное не установлено федеральными законами.
Кроме того закон предусматривает право сотрудника уголовно-исполнительной системы лично или в составе подразделения применять спецсредства для задержания осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний, в случаях, если они оказывают физическое сопротивление или пытаются причинить вред окружающим либо себе.
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