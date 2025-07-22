https://ria.ru/20250722/gosdep-2030730014.html
США поддержали третий раунд переговоров России и Украины
США поддержали третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
США поддержали третий раунд переговоров России и Украины
США поддерживают переговоры представителей РФ и Украины, третий раунд которых запланирован на текущей неделе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:20:00+03:00
2025-07-22T22:20:00+03:00
2025-07-22T22:29:00+03:00
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США поддерживают переговоры представителей РФ и Украины, третий раунд которых запланирован на текущей неделе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Мы знаем о запланированном третьем раунде переговоров между двумя сторонами, мы продолжаем поощрять переговоры между Россией и Украиной в движении к всеобъемлющему прекращению огня и достижению договоренности о мире", - сказала Брюс на брифинге.
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сша, стамбул, россия, государственный департамент сша, украина
США, Стамбул, Россия, Государственный департамент США, Специальная военная операция на Украине, Украина
США поддержали третий раунд переговоров России и Украины
Госдеп: США поддерживают усилия России и Украины по урегулированию