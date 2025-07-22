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США поддержали третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 22.07.2025 (обновлено: 22:29 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/gosdep-2030730014.html
США поддержали третий раунд переговоров России и Украины
США поддержали третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
США поддержали третий раунд переговоров России и Украины
США поддерживают переговоры представителей РФ и Украины, третий раунд которых запланирован на текущей неделе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:20:00+03:00
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сша
стамбул
россия
государственный департамент сша
специальная военная операция на украине
украина
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США поддерживают переговоры представителей РФ и Украины, третий раунд которых запланирован на текущей неделе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Мы знаем о запланированном третьем раунде переговоров между двумя сторонами, мы продолжаем поощрять переговоры между Россией и Украиной в движении к всеобъемлющему прекращению огня и достижению договоренности о мире", - сказала Брюс на брифинге.
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сша, стамбул, россия, государственный департамент сша, украина
США, Стамбул, Россия, Государственный департамент США, Специальная военная операция на Украине, Украина
США поддержали третий раунд переговоров России и Украины

Госдеп: США поддерживают усилия России и Украины по урегулированию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США поддерживают переговоры представителей РФ и Украины, третий раунд которых запланирован на текущей неделе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Мы знаем о запланированном третьем раунде переговоров между двумя сторонами, мы продолжаем поощрять переговоры между Россией и Украиной в движении к всеобъемлющему прекращению огня и достижению договоренности о мире", - сказала Брюс на брифинге.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В США выступили с радикальным призывом по переговорам России и Украины
16 июля, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАСтамбулРоссияГосударственный департамент СШАУкраина
 
 
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