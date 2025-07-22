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ФРГ может передать Украине две системы Patriot в случае их восполнения - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/germaniya-2030733746.html
ФРГ может передать Украине две системы Patriot в случае их восполнения
ФРГ может передать Украине две системы Patriot в случае их восполнения - РИА Новости, 22.07.2025
ФРГ может передать Украине две системы Patriot в случае их восполнения
Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев, заявил министр РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T23:19:00+03:00
2025-07-22T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
борис писториус
сергей лавров
дональд трамп
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе посещения военного института по инновационным разработкам в баварском Эрдинге. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. "Мы можем передать две наших системы (Patriot - ред.), но только в том случае, если получим надежную гарантию, что они будут заменены, скажем, в течение шести-восьми месяцев", - сказал глава минобороны, речь которого опубликовали на сайте министерства обороны. Писториус подчеркнул, что более длительные сроки отрицательно отразились бы на бундесвере, так как это помешало бы обучению артиллеристов. Он также выразил готовность правительства Германии оплатить две системы Patriot. По его словам, Норвегия "и еще одна страна" также были бы готовы профинансировать поставки Patriot. "Это не безнадежно, но необходимое условие - чтобы страны, у которых есть такие системы, были готовы отдать их сейчас, дабы другие могли их оплатить и отправить на Украину", - добавил министр. Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250721/ssha-2030462147.html
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в мире, германия, украина, россия, борис писториус, сергей лавров, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Борис Писториус, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
ФРГ может передать Украине две системы Patriot в случае их восполнения

Писториус: ФРГ готова передать Украине две системы Patriot при условии их замены

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе посещения военного института по инновационным разработкам в баварском Эрдинге.
В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса.
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"Мы можем передать две наших системы (Patriot - ред.), но только в том случае, если получим надежную гарантию, что они будут заменены, скажем, в течение шести-восьми месяцев", - сказал глава минобороны, речь которого опубликовали на сайте министерства обороны.
Писториус подчеркнул, что более длительные сроки отрицательно отразились бы на бундесвере, так как это помешало бы обучению артиллеристов. Он также выразил готовность правительства Германии оплатить две системы Patriot. По его словам, Норвегия "и еще одна страна" также были бы готовы профинансировать поставки Patriot.
"Это не безнадежно, но необходимое условие - чтобы страны, у которых есть такие системы, были готовы отдать их сейчас, дабы другие могли их оплатить и отправить на Украину", - добавил министр.
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Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияБорис ПисториусСергей ЛавровДональд ТрампНАТО
 
 
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