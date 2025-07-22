АдГ сравнялась по популярности с ХДС/ХСС, показал опрос
NTV: "Альтернатива для Германии" сравнялась по популярности с блоком ХДС/ХСС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вновь сравнялась по популярности с входящим в правящую коалицию блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL.
Согласно результатам опроса, популярность ХДС/ХСС четвертую неделю подряд снижается по одному процентному пункту и теперь составляет 25%. Рейтинг АдГ, напротив, вырос на один пункт по сравнению с прошлой неделей и впервые с начала мая сравнялся с рейтингом ХДС/ХСС, также достигнув 25%.
Рейтинг входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) составил 13%, партии "Левые" - 12%, партии "Зелёные" - 12%.
Опрос был проведён 15-21 июля, в нём приняли участие 2502 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Согласно их окончательным итогам, победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.