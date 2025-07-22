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В Германии не верят в полный отказ Трампа от пошлин - РИА Новости, 22.07.2025
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14:07 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/germanija-2030613116.html
В Германии не верят в полный отказ Трампа от пошлин
В Германии не верят в полный отказ Трампа от пошлин - РИА Новости, 22.07.2025
В Германии не верят в полный отказ Трампа от пошлин
Глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай заявил, что не верит в полный отказ президента США Дональда Трампа от введения импортных пошлин, и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:07:00+03:00
2025-07-22T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай заявил, что не верит в полный отказ президента США Дональда Трампа от введения импортных пошлин, и признал сложность достижения договоренности по этому вопросу. "Я не верю, что Трамп полностью откажется от пошлин… Он решил снизить налоги в стране и в противовес этому обеспечить финансирование государства в том числе и за счёт этих пошлин. Из-за этого очень и очень сложно найти тут действительно хорошее решение", - сказал политик в интервью изданию Welt. Фрай признал, что пошлины навредят Европе больше, чем США. Он призвал вести переговоры осторожно и искать компромиссы, но при этом до последнего отстаивать свою позицию. "Германия - страна-экспортер, а США - наш самый важный рынок за пределами Европы. Здесь речь идет о серьезных последствиях для компаний из Германии, и на карту поставлены рабочие места. Поэтому нам действительно нужно бороться до последнего дня", - отметил он. В понедельник газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что ужесточение США требований в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом убедило Германию в необходимости принятия ответных мер, и немецкие чиновники больше не считают вероятным заключение соглашения с США. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, написала, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом и теперь настаивает на включении в нее минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Источники газеты утверждают, что Трампа также не удовлетворило последнее предложение ЕС снизить пошлины на автомобили. В администрации заявили, что США готовы сохранить 25-процентные пошлины для автомобильной отрасли, даже если сделка с Европейским союзом состоится. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250403/germanija-2009131850.html
https://ria.ru/20250713/kantsler-2028905894.html
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в мире, сша, германия, европа, дональд трамп, торстен фрай, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Германия, Европа, Дональд Трамп, Торстен Фрай, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В Германии не верят в полный отказ Трампа от пошлин

Глава ведомства канцлера ФРГ Фрай не верит в отказ Трампа от импортных пошлин

© flickr.com/BiLK_ThornРейхстаг в Германии
Рейхстаг в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© flickr.com/BiLK_Thorn
Рейхстаг в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай заявил, что не верит в полный отказ президента США Дональда Трампа от введения импортных пошлин, и признал сложность достижения договоренности по этому вопросу.
"Я не верю, что Трамп полностью откажется от пошлин… Он решил снизить налоги в стране и в противовес этому обеспечить финансирование государства в том числе и за счёт этих пошлин. Из-за этого очень и очень сложно найти тут действительно хорошее решение", - сказал политик в интервью изданию Welt.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Фрай признал, что пошлины навредят Европе больше, чем США. Он призвал вести переговоры осторожно и искать компромиссы, но при этом до последнего отстаивать свою позицию.
"Германия - страна-экспортер, а США - наш самый важный рынок за пределами Европы. Здесь речь идет о серьезных последствиях для компаний из Германии, и на карту поставлены рабочие места. Поэтому нам действительно нужно бороться до последнего дня", - отметил он.
В понедельник газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что ужесточение США требований в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом убедило Германию в необходимости принятия ответных мер, и немецкие чиновники больше не считают вероятным заключение соглашения с США.
В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, написала, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом и теперь настаивает на включении в нее минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Источники газеты утверждают, что Трампа также не удовлетворило последнее предложение ЕС снизить пошлины на автомобили. В администрации заявили, что США готовы сохранить 25-процентные пошлины для автомобильной отрасли, даже если сделка с Европейским союзом состоится.
Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Канцлер Германии предупредил о последствиях введения США пошлин
13 июля, 21:46
 
В миреСШАГерманияЕвропаДональд ТрампТорстен ФрайУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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