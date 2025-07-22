https://ria.ru/20250722/gaz-2030592731.html

Системы газоснабжения обновят в 467 домах в Москве

Системы газоснабжения обновят в 467 домах в Москве - РИА Новости, 22.07.2025

Системы газоснабжения обновят в 467 домах в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта в этом году обновят внутридомовые системы газоснабжения в 467... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:52:00+03:00

2025-07-22T12:52:00+03:00

2025-07-22T12:52:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_3f573c3a5c6e2c0a8d7d49c4f7b65a13.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта в этом году обновят внутридомовые системы газоснабжения в 467 многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома - фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. За время реализации программы выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 2343 тысячах многоквартирных домах. В этом году запланированы работы еще в 467, на 301 объекте они уже завершены", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что своевременный ремонт газового оборудования является важным условием его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения. "Применяем современные технические решения, например, ставим шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия, которые ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии. Кроме того, устанавливаем гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов и как защиту от внешнего влияния", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ. По его словам, согласно действующим нормативам, срок службы внутридомового газопровода составляет 30 лет, затем требует его замены в связи с износом.

https://realty.ria.ru/20250722/zao-2029975690.html

https://realty.ria.ru/20250722/moskva-2030541535.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков