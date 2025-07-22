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Системы газоснабжения обновят в 467 домах в Москве - РИА Новости, 22.07.2025
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Системы газоснабжения обновят в 467 домах в Москве
Системы газоснабжения обновят в 467 домах в Москве - РИА Новости, 22.07.2025
Системы газоснабжения обновят в 467 домах в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта в этом году обновят внутридомовые системы газоснабжения в 467... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:52:00+03:00
2025-07-22T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта в этом году обновят внутридомовые системы газоснабжения в 467 многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома - фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. За время реализации программы выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 2343 тысячах многоквартирных домах. В этом году запланированы работы еще в 467, на 301 объекте они уже завершены", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что своевременный ремонт газового оборудования является важным условием его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения. "Применяем современные технические решения, например, ставим шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия, которые ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии. Кроме того, устанавливаем гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов и как защиту от внешнего влияния", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ. По его словам, согласно действующим нормативам, срок службы внутридомового газопровода составляет 30 лет, затем требует его замены в связи с износом.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Системы газоснабжения обновят в 467 домах в Москве

Системы газоснабжения обновят в 467 домах в Москве в рамках программы капремонта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта в этом году обновят внутридомовые системы газоснабжения в 467 многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома - фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. За время реализации программы выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 2343 тысячах многоквартирных домах. В этом году запланированы работы еще в 467, на 301 объекте они уже завершены", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что своевременный ремонт газового оборудования является важным условием его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения.
"Применяем современные технические решения, например, ставим шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия, которые ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии. Кроме того, устанавливаем гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов и как защиту от внешнего влияния", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ.
По его словам, согласно действующим нормативам, срок службы внутридомового газопровода составляет 30 лет, затем требует его замены в связи с износом.
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